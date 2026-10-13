धनबाद में शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस
धनबाद में शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर एक लगभग 14 लाख रुपये का ठगी मामला सामने आया है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 13, 2026 at 9:01 PM IST
धनबाद: अंग्रेजी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. कृष्णा नगर, ढोखरा निवासी रवि कुमार यादव ने 14 लाख 4 हजार 300 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. पीड़ित के मुताबिक, उसे महुदा बाजार और छत्रुटांड़ में शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने का भरोसा दिया गया था.
लाइसेंस के एवज में अलग-अलग किस्तों में पैसे लिए गए और बैंक ऑफ इंडिया के आठ कथित फर्जी चालान भी दिए गए. लंबे समय तक लाइसेंस नहीं मिलने पर जब पीड़ित ने जांच कराई, तो कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. मामले में बलराम साव और उसके पिता के खिलाफ बरवाअड्डा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.
कथित तौर पर उत्पाद विभाग ले गया था: पीड़ित
पीड़ित रवि कुमार यादव के आरोपों के मुताबिक प्रेम कुमार नामक व्यक्ति खुद को उत्पाद विभाग का अधिकारी रंजन सिंह बताकर उससे संपर्क करता था. वहीं, बलराम साव पर सोशल मीडिया के दो रिपोर्टरों के नाम का इस्तेमाल कर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है. पीड़ित का यह भी दावा है कि उसे कथित तौर पर उत्पाद विभाग ले जाया गया था, जहां पांडे नाम के एक व्यक्ति को 10 हजार रुपये दिए जाने की बात सामने आई है.
शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर कथित तौर पर अलग-अलग किस्तों में रकम वसूली गई. पीड़ित के अनुसार, उसे बैंक ऑफ इंडिया के आठ चालान भी दिए गए थे. जब काफी समय बीतने के बाद भी लाइसेंस नहीं मिला, तो उसने चालानों की जांच कराई. आरोप है कि जांच में चालान फर्जी पाए गए. इसके बाद पीड़ित ने बरवाअड्डा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.
फिलहाल, इस मामले में पुलिस को शिकायत मिली है और जांच-पड़ताल की जा रही है. बरवाअड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के मुताबिक, शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर कथित तौर पर कितनी रकम ली गई और पूरे मामले में किन लोगों की भूमिका रही.
ये भी पढ़ें: निजी हॉस्पिटल पर कार्रवाई के सरकारी फैसले के खिलाफ गोलबंद हुए डॉक्टर्स, आपात बैठक कर बनाई आगे की रणनीति
बिना डॉक्टर के चल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल! एसडीएम और सिविल सर्जन की छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे
रांची में निजी अस्पताल पर गिरी गाज, स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर हुई कार्रवाई