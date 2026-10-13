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धनबाद में शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 14 लाख की ठगी, जांच में जुटी पुलिस

ठगी का सबूत दिखाते पीड़ित ( Etv Bharat )

धनबाद: अंग्रेजी शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. कृष्णा नगर, ढोखरा निवासी रवि कुमार यादव ने 14 लाख 4 हजार 300 रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. पीड़ित के मुताबिक, उसे महुदा बाजार और छत्रुटांड़ में शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने का भरोसा दिया गया था.

लाइसेंस के एवज में अलग-अलग किस्तों में पैसे लिए गए और बैंक ऑफ इंडिया के आठ कथित फर्जी चालान भी दिए गए. लंबे समय तक लाइसेंस नहीं मिलने पर जब पीड़ित ने जांच कराई, तो कथित फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. मामले में बलराम साव और उसके पिता के खिलाफ बरवाअड्डा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है.