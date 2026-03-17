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इंदौर के 3000 हॉस्टलों में लाखों छात्रों के बीच कुकिंग क्राइसिस, 5 हजार में भी नहीं मिल रहा सिलेंडर

ऐसे में इंदौर होटल ओनर्स एसोसिएशन और पेइंग गेस्ट संचालकों जिला प्रशासन से मांग की थी कि छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं और पढ़ाई के चलते उन्हें एलपीजी के अभाव मे हॉस्टल से वापस घर भेजना संभव नहीं है. ऐसी स्थिति में हॉस्टलों और पेइंग गेस्ट के लिए घरेलू एलपीजी गैस के उपयोग की अनुमति दे दी जाए.

हॉस्टलों और पेइंग गेस्ट के लिए घरेलू एलपीजी गैस के उपयोग की अनुमति देने की मांग

इन हालात में जिन हॉस्टलों अथवा लॉज में एलपीजी का बैकअप मौजूद था वहां तो स्थिति सामान्य रही लेकिन शहर के अधिकांश हॉस्टलों में अब एलपीजी गैस के विकल्प तलाशे जा रहे हैं. जिन हॉस्टलों में ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर का शेड्यूल है, वहां यह शेड्यूल मेंटेन करना अब मुश्किल हो रहा है.

इनमें से करीब डेढ़ से 2 लाख छात्र हॉस्टल में रहते हैं जहां लॉजिंग के साथ उनकी बोर्डिंग की व्यवस्था भी रहती है. फिलहाल युद्ध के हालात में भारत सरकार ने अचानक कमर्शियल एलपीजी गैस की आपूर्ति होटल और हॉस्टलों के लिए रोक दी है, जिससे इन छात्रों के सामने भी भूख का संकट खड़ा हो गया है.

दरअसल इंदौर प्रदेश का एजुकेशन हब होने के अलावा देश भर में खानपान से जुड़ी तरह-तरह की सामग्री का चर्चित केंद्र रहा है. एजुकेशन सेक्टर और खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के चलते यहां हर साल लाखों की संख्या में छात्र-छात्राएं पढ़ाई करने आते हैं.

इंदौर: मिडिल ईस्ट के देशों में जारी युद्ध के चलते देशभर में एलपीजी गैस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इन हालातों में प्रदेश के एजुकेशन हब इंदौर के करीब 3000 हॉस्टलों में भूख का संकट गहरा रहा है.

हालांकि जिला प्रशासन ने अब तक उनकी इस मांग पर कोई फैसला नहीं किया है. जिसके चलते कई हॉस्टलों में कुकिंग बंद होने की नौबत आ गई है. इंदौर हॉस्टल आनंद एसोसिएशन के सचिव राजेंद्र दांगी ने बताया, अब अधिकांश हॉस्टल में इंडक्शन चूल्हे और भट्टी का उपयोग किया जा रहा है. वहीं कई हॉस्टलों में खाने का मेन्यू भी सीमित कर दिया गया है.

अब इंडक्शन अथवा अन्य विकल्प ही विद्यार्थियों का एकमात्र सहारा

इंदौर में पढ़ाई के लिए आई छात्रा स्मृति का कहना है कि बीते कुछ दिनों में ही ब्लैक में गैस की टंकी लेने में उन्हें हजारों रुपए के आर्थिक नुकसान से जूझना पड़ रहा है. कुछ समय के लिए पढ़ाई के लिए यहां आने वाले छात्रों को गैस का कनेक्शन नहीं मिलता है, ऐसे में उन्हें ब्लैक में सिलेंडर लेना पड़ता है. वह भी अब ले पाना मुश्किल हो चुका है. इसलिए अब इंडक्शन अथवा अन्य विकल्प ही विद्यार्थियों का एकमात्र सहारा है.

इधर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि सभी मिल कंपनी के अधिकारियों को सुचारू रूप से एलपीजी सिलेंडर वितरण के निर्देश दिए गए हैं. बुकिंग के बाद सिलेंडर निर्धारित समय पर मिले इसके प्रयास किया जा रहे हैं. वहीं कमर्शियल गैस के संबंध में केंद्र की गाइडलाइन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

ब्लैक में चार से पांच हजार रुपये में मिल रहा है कमर्शियल गैस सिलेंडर

घरेलू गैस सिलेंडर यानि 14.2 किलोग्राम का गैस सिलेंडर. फिलहाल 881 रुपये से बढ़कर 941 रुपये का है. इसी प्रकार 19 किलोग्राम का कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 1847 में मिल रहा है. फिलहाल चोरी छिपे घरेलू गैस सिलेंडर दो से तीन हजार और कमर्शियल गैस सिलेंडर चार से पांच हजार रुपये का मिल रहा है. लेकिन अधिकांश छात्राएं ब्लैक में इतनी महंगी कीमत में इन्हें ले पानी की स्थिति में भी नहीं हैं.

इंडक्शन चूल्हा और बर्तन महंगे

एलपीजी का विकल्प बन रहे इंडक्शन चूल्हे 1200 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक मिल रहे हैं. साथ ही इन चूल्हों के अलग से बर्तन लेना भी मजबूरी है जिस पर इंडक्शन चूल्हा काम करता है. लेकिन इंडक्शन चूल्हा 1200 से 2000 वाट का होता है. यदि खाना बनाने में इसका उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो यह डेढ़ से दो यूनिट बिजली की खपत लेता है जो इंदौर में 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट निश्चित है.