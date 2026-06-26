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बुजुर्ग के खाते से निकाले 9.90 लाख, बैंक मैनेजर और पोस्टमैन पर फर्जी एटीएम जारी कर ठगी का आरोप

पुलिस थाना कपासन ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन थानांतर्गत ताराखेड़ी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग रामचन्द्र शर्मा के बैंक खाते से फर्जी एटीएम और यूपीआई के जरिए 9 लाख 90 हजार 832 रुपए निकालने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने एसबीआई कपासन शाखा के मैनेजर अमरसिंह मीणा और दामाखेड़ा सर्कल के पोस्टमैन लेस मोहम्मद पर मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कपासन थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज का मामले में जांच शुरू कर दी है. कपासन सीआई सनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस थाने पर प्रार्थी रामचन्द्र शर्मा ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 80 वर्ष का वृद्ध, असक्त और बीमार है. उसे सुनाई भी नहीं देता. उसका एसबीआई कपासन में खाता है, जो आधार और मोबाइल नंबर से संचालित है. रामचन्द्र का कहना है कि उसने कभी एटीएम कार्ड नहीं लिया और न ही उपयोग किया. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर अमर सिंह मीणा व पोस्टमैन लेस मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद ने षडयंत्र रच कर फर्जी मोबाइल नंबर और फर्जी ईमेल आईडी जोड़ कर उसके नाम से फर्जी एटीएम जारी कर दिया. इसके बाद 30 मई और 2 जून 2026 को फर्जी हस्ताक्षर कर डाक से एटीएम का वितरण दिखाया गया.