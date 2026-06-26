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बुजुर्ग के खाते से निकाले 9.90 लाख, बैंक मैनेजर और पोस्टमैन पर फर्जी एटीएम जारी कर ठगी का आरोप

बुजुर्ग का दावा है कि उसने कभी एटीएम कार्ड नहीं लिया और ना ही उपयोग किया.

Kapasan Police Station
पुलिस थाना कपासन (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 1:35 PM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन थानांतर्गत ताराखेड़ी निवासी 80 वर्षीय बुजुर्ग रामचन्द्र शर्मा के बैंक खाते से फर्जी एटीएम और यूपीआई के जरिए 9 लाख 90 हजार 832 रुपए निकालने का मामला सामने आया है. पीड़ित ने एसबीआई कपासन शाखा के मैनेजर अमरसिंह मीणा और दामाखेड़ा सर्कल के पोस्टमैन लेस मोहम्मद पर मिलीभगत कर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कपासन थाने में रिपोर्ट दी है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज का मामले में जांच शुरू कर दी है.

कपासन सीआई सनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस थाने पर प्रार्थी रामचन्द्र शर्मा ने रिपोर्ट देकर बताया कि वह 80 वर्ष का वृद्ध, असक्त और बीमार है. उसे सुनाई भी नहीं देता. उसका एसबीआई कपासन में खाता है, जो आधार और मोबाइल नंबर से संचालित है. रामचन्द्र का कहना है कि उसने कभी एटीएम कार्ड नहीं लिया और न ही उपयोग किया. रिपोर्ट में आरोप लगाया कि बैंक मैनेजर अमर सिंह मीणा व पोस्टमैन लेस मोहम्मद पुत्र लतीफ मोहम्मद ने षडयंत्र रच कर फर्जी मोबाइल नंबर और फर्जी ईमेल आईडी जोड़ कर उसके नाम से फर्जी एटीएम जारी कर दिया. इसके बाद 30 मई और 2 जून 2026 को फर्जी हस्ताक्षर कर डाक से एटीएम का वितरण दिखाया गया.

बुजुर्ग के खाते का बैलेंस कैसे हुआ जीरो... (ETV Bharat Chittorgarh)

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रिपोर्ट के अनुसार 15 मई से 17 जून तक यूपीआई अन्य ऑनलाइन तरीकों से बारी-बारी से कुल 9 लाख 90 हजार 832 रुपए निकाल लिए गए. प्रार्थी रामचंद्र 24 जून को जब पैसे निकलवाने बैंक गया, तो पता चला कि खाते में राशि ही नहीं है. खाता बंद करवाने पर फर्जी ईमेल आईडी फिर चालू हो गई. रिपोर्ट में बताया कि यह सुन कर बुजुर्ग को चक्कर आ गए और वह बैंक में ही गिर पड़ा. बेटे जगदीश को सूचना देकर बुलाया गया. बाद में पीड़ित ने कपासन थाने में रिपोर्ट देकर बैंक मैनेजर व पोस्टमैन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर राशि बरामद करने और सख्त कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने मिलीभगत कर बड़ी राशि हड़प ली है.कपासन थाना पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. बैंक रिकॉर्ड, फर्जी हस्ताक्षर और यूपीआई ट्रांजेक्शन की जांच की जा रही है.

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ALLEGATIONS ON MANAGER AND POSTMAN
FRAUD WITH FAKE ATM IN CHITTORGARH
बुजुर्ग के खाते से निकाले 9 लाख
ALLEGATION OF FRAUD VIA COLLUSION
PLUS 9 LAKH WITHDREW FROM BANK

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