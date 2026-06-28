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बिहार में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के घर बंधक बनाकर चोरी, 30 लाख की संपत्ति लूटी

मुजफ्फरपुर में इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के घर पर माता-पिता को बंधकर बनाकर लाखों की लूट हुई है. पढ़ें पूरी खबर-

इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के घर में चोरी
इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के घर में चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 28, 2026 at 1:10 PM IST

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मुजफ्फरपुर : बिहार के मुजफ्फरपुर में एयरफोर्स के ऑफिसर के घर बंधक बनाकर बड़ी लूट को अंजाम दिया गया. मामला औराई थाना क्षेत्र का है जहां राजखंड गांव में देर रात सीढ़ी के सहारे घर में घुसे बदमाशों ने वायुसेनिक की मां और रिटायर शिक्षक दंपति को बंधक बनाकर करीब 30 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति लूट ली.

इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर के घर में चोरी : वारदात के बाद सभी बदमाश फरार हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई. घटना राजखंड के वार्ड संख्या-1 की है. पीड़ित रिटायर शिक्षक शंकर दयाल शाही अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ घर में सो रहे थे. देर रात करीब 12 बजे सीढ़ी के सहारे घर में घुसे बदमाशों ने पहले दंपति को हथियार के बल पर कब्जे में लिया.

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बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूट : दंपती को चोरों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और हाथ-पैर बांधकर करीब दो घंटे तक घर में लूटपाट करते रहे. बदमाशों ने घर में रखे करीब 200 ग्राम सोना, एक किलो चांदी के आभूषण, 70 हजार रुपये नकद, मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान लूट लिया.

आलमारी और ट्रंक तोड़कर लूटपाट : बताया जा रहा है कि लूटपाट के दौरान घर की आलमारी और ट्रंक भी तोड़ दिए गए. स्थानीय लोगों के अनुसार, पीड़ित दंपती घर में अकेले रहते हैं. उनका बड़ा बेटा इंडियन एयर फोर्स में वारंट ऑफिसर है और वर्तमान में राजस्थान में तैनात है, जबकि छोटा बेटा छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर है.

बाहर से दरवाजा बंद कर फरार : बदमाशों ने घर में सिर्फ बुजुर्ग दंपती के अकेले होने का फायदा उठाया. बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे तक लूटपाट करने के बाद बदमाश बाहर से दरवाजा बंद कर फरार हो गए. किसी तरह बंधन खोलने के बाद दंपती ने परिजनों और पड़ोसियों को घटना की जानकारी दी.

बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूट
बुजुर्ग दंपती को बंधक बनाकर लूट (ETV Bharat)

'दर्ज की गई एफआईआर' : मामले को लेकर डीएसपी ईस्ट-1 अलय वत्स ने बताया कि देर रात डकैती की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पीड़ित परिवार के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. साथ ही, आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

"घर में चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा."- अलय वत्स, डीएसपी, ईस्ट-1

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