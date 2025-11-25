ग्राहकों के मोबाइल नंबर-ईमेल आईडी बदल कर बैंक खातों में लाखों की सेंध, आरोपी उप शाखा प्रबंधक गिरफ्तार
आरोपी उप शाखा प्रबंधक ने 6 खाताधारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदल दिए. इसके बाद लाखों रुपए निजी खाते में ट्रांसफर कर लिए.
Published : November 25, 2025 at 8:48 PM IST
कोटा: बैंक खातों में लाखों रुपए की सेंध लगाने का मामला सामने आया है. यह सेंध भी किसी और ने नहीं, बैंक के उप शाखा प्रबंधक ने ही लगाई. इसके अलावा ग्राहकों के बैंक खाते में लोन जारी कर दिया गया और इसका पैसे भी आरोपी ने अपने खाते में डाल लिए. इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार को आरोपी उप शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया.
एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि श्रीनाथपुरम स्थित यस बैंक की कोटा शाखा में पदस्थ उप शाखा प्रबंधक अनिल शर्मा (37 वर्षीय) निवासी राजेंद्र नगर, थेगड़ा को गिरफ्तार किया है. आरोपी बैंककर्मी ने खाताधारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. इस मामले की जांच में अब तक 51 लाख 98 हजार 220 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है.
पढ़ें: 2.37 करोड़ के गबन में फर्म का अकाउंट मैनेजर गिरफ्तार, परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की रकम
ग्राहकों के खाते पर जारी कर दिए लोन: साइबर थाने के पुलिस उपाधीक्षक गंगा सहाय शर्मा ने बताया कि यस बैंक श्रीनाथपुरम शाखा के ब्रांच मैनेजर अभिषेक तिवारी ने 10 नवंबर को साइबर थाना कोटा में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया कि खाताधारक यास्मीन रंगवाला सहित कई ग्राहकों के बैंक खातों से संदिग्ध तरीके से लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है. कुछ खातों पर बिना जानकारी के लोन भी स्वीकृत पाए गए. जांच में यह पुष्टि हुई कि सभी संदिग्ध गतिविधियां उप शाखा प्रबंधक अनिल कुमार शर्मा ने की है. उसने बैंक के तीन ग्राहकों के खातों से 37 लाख 81 हजार रुपए अपने निजी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए थे.
पढ़ें: Jaipur NRI fraud case : अप्रवासी भारतीय के 62 लाख रुपए लेकर फरार हुआ पूर्व बैंक मैनेजर गिरफ्तार
तकनीकी अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी ने छह खाताधारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर अपनी जानकारी दर्ज कर दी. इसके बाद इन खातों पर 14 लाख 17 हजार 220 रुपए का ऑनलाइन लोन लेकर राशि खुद ही निकाल ली. इस तरह 51 लाख 98 हजार 220 रुपए की साइबर धोखाधड़ी प्रमाणित हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है. ठगी की गई राशि की बरामदगी के प्रयास जारी हैं.