ग्राहकों के मोबाइल नंबर-ईमेल आईडी बदल कर बैंक खातों में लाखों की सेंध, आरोपी उप शाखा प्रबंधक गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Kota Police )

कोटा: बैंक खातों में लाखों रुपए की सेंध लगाने का मामला सामने आया है. यह सेंध भी किसी और ने नहीं, बैंक के उप शाखा प्रबंधक ने ही लगाई. इसके अलावा ग्राहकों के बैंक खाते में लोन जारी कर दिया गया और इसका पैसे भी आरोपी ने अपने खाते में डाल लिए. इस मामले में साइबर थाना पुलिस ने मंगलवार को आरोपी उप शाखा प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया. एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि श्रीनाथपुरम स्थित यस बैंक की कोटा शाखा में पदस्थ उप शाखा प्रबंधक अनिल शर्मा (37 वर्षीय) निवासी राजेंद्र नगर, थेगड़ा को गिरफ्तार किया है. आरोपी बैंककर्मी ने खाताधारकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बदलकर लाखों रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है. इस मामले की जांच में अब तक 51 लाख 98 हजार 220 रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है. पढ़ें: 2.37 करोड़ के गबन में फर्म का अकाउंट मैनेजर गिरफ्तार, परिजनों के बैंक खातों में ट्रांसफर की रकम