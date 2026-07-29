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दुर्ग में व्यापारी की कार का शीशा तोड़कर लाखों रुपए की उठाईगिरी

दुर्ग : पुलगांव थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े आरोपियों ने एक व्यापारी की कार का कांच तोड़कर उठाईगिरी की वारदात को अंजाम दिया है. आरोपियों ने व्यापारी की कार में रखे 4.90 लाख रुपए से भरा बैग चोरी कर फरार हो गए. घटना की सूचना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दुर्ग मुक्त नगर निवासी व्यापारी प्रमोद महेश्वरी ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार को कार से फैक्टरी जा रहे थे. इसी दौरान पोटिया रोड स्थित अपने शोरूम के सामने कार खड़ी कर वह फैक्टरी चले गए. वहां से बाइक लेकर नया पारा दुर्ग गए और चाय पीने के बाद लौट रहे थे. इसी दौरान शोरूम संचालक अमरजीत सिंह ने व्यापारी को फोन कर बताया कि शोरूम के सामने खड़ी उनकी कार का शीशा टूटा हुआ है. मौके पर पहुंचकर व्यापारी ने देखा कि ड्राइवर सीट पर रखा 4.90 लाख रुपए से भरा बैग गायब था. इसके बाद व्यापारी ने घटना की सूचना पुलगांव थाना पुलिस को दी.

दुर्ग पुलिस कर रही चोरों की तलाश

पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. पुलिस के प्रारंभिक जांच में आशंका जताई है कि बदमाश व्यापारी का घर से ही पीछा कर रहे थे और मौका मिलते ही कार का कांच तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. पुलिस को एक संदिग्ध बाइक सवार का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. घटना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर संदिग्धों की तलाश की लेकिन देर रात तक कोई सुराग नहीं मिल सका. इस मामले में पुलगांव थाना और क्राइम ब्रांच की टीम आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और लोगो से पूछताछ कर रही है.

दुर्ग ग्रामीण एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि व्यापारी की कार से 4.90 लाख चोरी के मामले में आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की जा रही है. लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलगांव थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.