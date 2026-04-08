नाकाबंदी के दौरान युवक से मिले 25.50 लाख, पुलिस ने किए जब्त
नाकाबंदी के दौरान एक युवक से 25.50 लाख रुपए की नकदी मिली है, जिसे युवक अपनी कार में लेकर जा रहा था.
Published : April 8, 2026 at 1:30 PM IST
कोटा: राजस्थान में कोटा शहर पुलिस ने बुधवार को डीजीपी के निर्देश पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान एक युवक से 25.50 लाख रुपए की नकदी मिली है, जिसे युवक अपनी कार में लेकर जा रहा था. इतनी बड़ी राशि के संबंध में युवक कोई जवाब नहीं दे पाया. ऐसे में यह राशि संदिग्ध मानते हुए जब्त की गई है. इस राशि के संबंध में पुलिस पूछताछ भी कर रही है.
कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि वह सुबह 5:00 से 8:00 तक ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई थी. इस दौरान बड़ तिराहे पर नयापुरा थाने के जाप्ते के साथ थाना अधिकारी विनोद कुमार थे. इसी दौरान करीब 5:45 पर एरोड्रम की तरफ से एक कार आई थी. पुलिस ने युवक को रुकवा कार और उसके कागजातों की जांच की गई.
बूंदी डीटीओ में रजिस्टर्ड कार में एक व्यक्ति सवार था, जिसने अपने आपको बूंदी जिले के डाबी निवासी 31 वर्षीय किशन बैरागी बताया. यह कार किशन बैरागी के नाम ही रजिस्टर्ड मिली है. कार की सघन तलाशी लेने पर पीछे वाली सीट पर काला बैग रखा हुआ था. इस बैग की जांच करने पर इसमें 500-500 के नोट की गड्डियां मिलीं.
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पूरी गिनती करने पर 51 गड्डियों में 5100 नोट मिले. ऐसे में यह पूरी राशि 25.50 लाख थी. इसके संबंध में किशन बैरागी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया. उसे पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट या कोई हिसाब किताब मांगा गया था, लेकिन कुछ भी उसके पास मौजूद नहीं था. पूरी राशि को संदिग्ध मानते हुए नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया.
जिसके बाद राशि को धारा 106 बीएनएनएस में सीज कर लिया है. युवक किशन बैरागी से इस राशि के संबंध में पूछताछ भी की गई है. फिलहाल, किशन बैरागी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया है. इस समय आगे उसे दोबारा पूछताछ की जाएगी. इस जब्त की गई राशि के संबंध में अन्य एजेंसियों को भी अवगत कराया जाएगा.
थानाधिकारी विनोद नागर ने बताया कि किशन बैरागी ने अपना व्यापार डाबी में खान संचालित करना बताया है. हालांकि, वह राशि कहां से लेकर आया था और कहां लेकर जा रहा था, यह अभी क्लियर नहीं किया है. यह जांच जारी है.