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नाकाबंदी के दौरान युवक से मिले 25.50 लाख, पुलिस ने किए जब्त

नयापुरा पुलिस थाना ( ETV Bharat Kota )

कोटा: राजस्थान में कोटा शहर पुलिस ने बुधवार को डीजीपी के निर्देश पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान एक युवक से 25.50 लाख रुपए की नकदी मिली है, जिसे युवक अपनी कार में लेकर जा रहा था. इतनी बड़ी राशि के संबंध में युवक कोई जवाब नहीं दे पाया. ऐसे में यह राशि संदिग्ध मानते हुए जब्त की गई है. इस राशि के संबंध में पुलिस पूछताछ भी कर रही है. कोटा सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि वह सुबह 5:00 से 8:00 तक ए श्रेणी की नाकेबंदी की गई थी. इस दौरान बड़ तिराहे पर नयापुरा थाने के जाप्ते के साथ थाना अधिकारी विनोद कुमार थे. इसी दौरान करीब 5:45 पर एरोड्रम की तरफ से एक कार आई थी. पुलिस ने युवक को रुकवा कार और उसके कागजातों की जांच की गई. बूंदी डीटीओ में रजिस्टर्ड कार में एक व्यक्ति सवार था, जिसने अपने आपको बूंदी जिले के डाबी निवासी 31 वर्षीय किशन बैरागी बताया. यह कार किशन बैरागी के नाम ही रजिस्टर्ड मिली है. कार की सघन तलाशी लेने पर पीछे वाली सीट पर काला बैग रखा हुआ था. इस बैग की जांच करने पर इसमें 500-500 के नोट की गड्डियां मिलीं. पढ़ें : मामूली झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस को मिला बड़ा सरप्राइज, कार से मिले 1.5 करोड़ रुपये कैश