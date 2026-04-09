सूटकेस के अंदर लाखों रुपए कैश, मामला संदिग्ध हिरासत में युवक, बेलगहना चौकी पुलिस पूछताछ में जुटी
बिलासपुर के बेलगहना चौकी क्षेत्र में व्यक्ति के पास लाखों रुपए बरामद किए गए हैं.पुलिस रुपए जब्त कर आरोपी से पतासाजी कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 9, 2026 at 7:01 PM IST
बिलासपुर : कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी पुलिस और ए.सी.सी.यू. की साझा कार्रवाई में एक व्यक्ति के कब्जे से करीब 17 लाख 90 हजार रुपए नकद पुलिस ने बरामद किए गए हैं. रकम को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर उसकी जांच शुरू कर दी है.
संदिग्ध व्यक्ति के पास मिले नोट
मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 8 अप्रैल को बेलगहना पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी साथ ही अपराध विवेचना के दौरान थी. सूचना मिली कि टेगनमाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति दो सूटकेस और एक पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश में टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति ने अपना नाम पवन बजाज बिलासपुर निवासी बताया. तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद दो सूटकेस और एक बैग से 10, 20 और 50 रुपए के नए नोटों के कुल 81 बंडल बरामद हुए, जो रकम करीब 17 लाख 90 हजार रुपए है- लाल चंद मोहले,डीएसपी कोटा
पुलिस ने जब्त की रकम
डीएसपी लालचंद मोहले ने बताया कि पुलिस ने उस रकम को किसी अपराध से संबंधित होने की आशंका के आधार के तहत जब्त कर लिया है. फिलहाल संदेही आरोपित से नकदी के स्रोत के संबंध में पूछताछ की जा रही है. इस पूरी कार्रवाई में बेलगहना चौकी और ए.सी.सी.यू. टीम की भूमिका रही.
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