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सूटकेस के अंदर लाखों रुपए कैश, मामला संदिग्ध हिरासत में युवक, बेलगहना चौकी पुलिस पूछताछ में जुटी

बिलासपुर : कोटा थाना क्षेत्र के बेलगहना चौकी पुलिस और ए.सी.सी.यू. की साझा कार्रवाई में एक व्यक्ति के कब्जे से करीब 17 लाख 90 हजार रुपए नकद पुलिस ने बरामद किए गए हैं. रकम को संदिग्ध मानते हुए जब्त कर उसकी जांच शुरू कर दी है.

संदिग्ध व्यक्ति के पास मिले नोट

मिली जानकारी के अनुसार, दिनांक 8 अप्रैल को बेलगहना पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी साथ ही अपराध विवेचना के दौरान थी. सूचना मिली कि टेगनमाड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति दो सूटकेस और एक पिट्ठू बैग के साथ संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है. सूचना पर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और उनके निर्देश में टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की.