कानपुर में गरीब आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मुकदमा दर्ज

कानपुर : रावतपुर इलाके में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. जालसाजों ने गरीब आवास योजना के तहत कॉलोनी दिलाने का झांसा देकर पांच लोगों से करीब 10 लाख रुपये की ठगी की है. मामले में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर रावतपुर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रावतपुर थाने में तहरीर देते हुए पीड़ितों ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान करन चौहान उर्फ नाटे और उसके साथी अमित शर्मा उर्फ बबलू ने उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत आवास दिलाने का भरोसा दिया था. आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए पीड़ितों को फर्जी आवास आवंटन पत्र, कब्जानामा और बुलावा पत्र भी सौंपे, जिन पर कई सरकारी अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहरें लगी थीं. इन कूटरचित दस्तावेजों पर भारत सरकार का निशान भी अंकित था. जब पीड़ितों ने इन कागजातों की जांच कराई, तो पता चला कि वे सभी पूरी तरह से फर्जी हैं.

ठगी के शिकार हुए लोगों में कैंट निवासी मनोज कुमार से 2.50 लाख रुपये नकद, नवीन नगर काकादेव के शिव शंकर आजाद से 60 हजार रुपये ऑनलाइन, राजू से 1.50 लाख रुपये नकद, शिव कटरा के विश्राम से 60 हजार रुपये नकद और चमनगंज के राजा से कुल 1.80 लाख रुपये ऑनलाइन और नकद वसूले गए थे.