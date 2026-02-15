ETV Bharat / state

कानपुर में गरीब आवास योजना के नाम पर लाखों की ठगी, पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर मुकदमा दर्ज

आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए फर्जी आवास आवंटन पत्र और कब्जानामा के पत्र लोगों को सौंपे थे.

गरीब आवास योजना के नाम पर ठगी.
गरीब आवास योजना के नाम पर ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : रावतपुर इलाके में सरकारी आवास दिलाने के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. जालसाजों ने गरीब आवास योजना के तहत कॉलोनी दिलाने का झांसा देकर पांच लोगों से करीब 10 लाख रुपये की ठगी की है. मामले में पुलिस आयुक्त के निर्देश पर रावतपुर पुलिस ने दो नामजद और तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रावतपुर थाने में तहरीर देते हुए पीड़ितों ने बताया कि वर्ष 2022-23 के दौरान करन चौहान उर्फ नाटे और उसके साथी अमित शर्मा उर्फ बबलू ने उन्हें सरकारी योजना के अंतर्गत आवास दिलाने का भरोसा दिया था. आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए पीड़ितों को फर्जी आवास आवंटन पत्र, कब्जानामा और बुलावा पत्र भी सौंपे, जिन पर कई सरकारी अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर और मुहरें लगी थीं. इन कूटरचित दस्तावेजों पर भारत सरकार का निशान भी अंकित था. जब पीड़ितों ने इन कागजातों की जांच कराई, तो पता चला कि वे सभी पूरी तरह से फर्जी हैं.

ठगी के शिकार हुए लोगों में कैंट निवासी मनोज कुमार से 2.50 लाख रुपये नकद, नवीन नगर काकादेव के शिव शंकर आजाद से 60 हजार रुपये ऑनलाइन, राजू से 1.50 लाख रुपये नकद, शिव कटरा के विश्राम से 60 हजार रुपये नकद और चमनगंज के राजा से कुल 1.80 लाख रुपये ऑनलाइन और नकद वसूले गए थे.

पीड़ितों का आरोप है कि शुरुआत में स्थानीय थाने में शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने हार मानकर पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई. रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि पुलिस आयुक्त के निर्देश के बाद मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : प्रतापगढ़ में चलती कार पर गिरा पेट्रोल पंप का हैवीवेट पोल, गाड़ी दो फीट ऊपर उठी, सपा नेता की मौत

TAGGED:

KANPUR HOUSING SCAM
GARIB AWAS YOJANA IN KANPUR
FRAUD IN THE HOUSING SCHEME
कानपुर में आवास के नाम पर फ्रॉड
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.