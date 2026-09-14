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कबीरधाम और दुर्ग में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी, आरोपी हुए अरेस्ट

पहली घटना कवर्धा के पंडरिया थाना इलाके की है, जहां असिस्टेंट पोस्टमास्टर की नौकरी दिलाने के नाम पर पीड़ित से 2 लाख 74 हजार ठग लिए गए. ठग ने आरोपी को नकली नियुक्ति पत्र देकर कहा कि उसकी नौकरी हो गई है, वह जाकर नौकरी ज्वाइन कर ले. पीड़ित ने बाद में जब नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर गौर से देखा तो पता चला कि वो नकली है. पीड़ित ने ज्वाइनिंग लेटर कई और लोगों को दिखाया. सभी लोगों ने उसे बताया कि यह फर्जी है. नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर संबंधित विभाग की ओर से उसके आवासीय पते पर आता है, न की किसी और के पते पर. खुद के ठगे जाने की खबर जब पीड़ित को लगी तो उसने इसकी शिकायत पंडरिया थाने में जाकर की.

कबीरधाम/दुर्ग: पुलिस समय-समय पर लोगों को ठगों से सावधान रहने की हिदायत देती रहती है. बावजूद इसके पढ़े लिखे लोग ठगों के जाल में फंस जाते हैं. ऐसी ही 2 शिकायतें सामने आई हैं, जहां सरकारी नौकरी बिना परीक्षा पास किए पाने के चक्कर में लोगों ने लाखों रुपए ठगों को सौंप दिए.

पंडरिया थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

शिकायत दर्ज होने के बाद पंडरिया थाने ने आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर उसकी जांच पड़ताल शुरू की. पुलिस की एक विशेष टीम ने आरोपी की पतासाजी कर उसे दबोच लिया. पकड़े गए आरोपी का नाम पंकज टंडन है, जो मल्दा कला, थाना हसौद, जिला सक्ती में रहता है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसकी नंदलाल चन्द्राकर से पूर्व से जान-पहचान थी, इसी का फायदा उठाते हुए उसने जनवरी 2024 में पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने का झांसा देकर विश्वास में लिया. बाद में अलग-अलग डिजिटल माध्यमों के जरिए उससे 2 लाख 74 हजार ठग लिए.

आरोपी द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ित को सौंपा गया तथा उसे ग्राम सैनगुड़ा, थाना चिल्फी जाकर ज्वाइन करने का भरोसा दिलाया गया. आरोपी से ठगी के रकम के विषय में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि मैं दिल्ली चला गया था और ठगी से प्राप्त रकम को अपने निजी खर्च में उपयोग कर लिया.आरोपी द्वारा पूर्व में उपयोग किए गए लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल एवं सिम को नष्ट कर फेंकने की बात भी पूछताछ में सामने आई. आरोपी द्वारा ठगी की रकम में से बची 2,000 की राशि जब्त की गई है. आरोपी के विरुद्ध थाना मालखरौदा, जिला सक्ती में भी पूर्व में अपराध दर्ज है: भूपत सिंह, अनुविभागीय अधिकारी, पंडरिया

आरोपी हुए अरेस्ट (ETV Bharat)

सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी

नौकरी के नाम पर ठगी का दूसरा मामला दुर्ग से सामने आया है. यहां सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख की ठगी की गई. ठगी का ये मामला करीब 8 साल पुराना है. आरोपी ने संभाग आयुक्त कार्यालय दुर्ग में चपरासी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लोगों से कुल 5 लाख लिए थे. जांच अधिकारी ने बताया कि घटना साल 2018 का है. शिकायतकर्ता डी. सत्य साईं ने पुरानी भिलाई थाने में अपने साथ हुई ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी.

आरोपी शमीम खान ने संभाग आयुक्त कार्यालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया था. आरोपी की बातों में आकर प्रार्थी और उसके परिचित सीएच बैकुंठ राव ने उसे कुल 5 लाख दे दिए. शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. विवेचना के दौरान यूनियन बैंक का बैंक स्टेटमेंट, पैसों के लेनदेन से जुड़ा वीडियो और लोन से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए. इन दस्तावेजों और पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी की संलिप्तता की पुष्टि हुई: मणिशंकर चंद्रा, एएसपी

पुलिस की लोगों से अपील

एएसपी मणिशंकर चंद्रा के मुताबिक पुलिस टीम की पूछताछ में आरोपी ने रकम लेने की बात स्वीकार की. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. एएसपी ने लोगों से अपील की है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर किसी को भी रकम देने से पहले संबंधित विभाग और नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी तरह पुष्टि करें. साथ ही नौकरी के नाम पर पैसे मांगने वालों की सूचना तत्काल पुलिस को दें.

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