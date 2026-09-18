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राजस्थान में बैठकर कवर्धा के लोगों से लाखों की ठगी, तेलंगाना से अरेस्ट हुआ आरोपी

कवर्धा: पुराने सिक्के और नोट जमा करने और बेचने के आप भी शौकीन हैं, तो फिर इस खबर को पढ़कर आप भी सावधान हो जाएं. पुलिस ने 2 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है, जो पुराने सिक्के और नोट खरीदने का झांसा देकर लाखों का चूना मिनटों में लगाते थे. कबीरधाम पुलिस ने तेलंगाना से 2 ऐसे ही साइबर ठगों को अरेस्ट किया है. पकड़े गए आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाया करते थे और अलग-अलग बैंक खातों, यूपीआई व क्यूआर कोड के माध्यम से रकम वसूलते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब ढाई लाख रुपये की कीमत के 5 मोबाइल फोन जब्त किए हैं.

दरअसल पूरा पूरा मामला अगस्त 2026 का है, प्रार्थी ने इंस्टाग्राम रील्स देखते समय एक विज्ञापन देखा, जिसमें 5 रुपये के वैष्णो देवी छाप सिक्के के बदले 85 लाख रुपये और पांच रुपये के ट्रैक्टर छाप नोट के बदले 1 करोड़ रुपये देने का दावा किया गया था. विज्ञापन में दिए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के बाद आरोपियों ने खुद को मुंबई का निवासी बताया और पुराने सिक्के व नोट की तस्वीरें व्हाट्सएप पर मंगाई.

प्रार्थी ने इंस्टाग्राम रील्स देखते समय एक विज्ञापन देखा (ETV Bharat)

अलग-अलग किश्तों में लाखों की रकम ट्रांसफर कराई

नोट और सिक्कों की तस्वीरें मंगाने के बाद आरोपियों ने सरकारी शुल्क, जीपीएस रिचार्ज, इंजन वेरिफिकेशन, कस्टम ड्यूटी, रसीद और बीमा सहित अलग-अलग बहानों से पैसे की मांग शुरू कर दी. प्रार्थी ने विभिन्न किश्तों में कुल 1,68,269 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए. इसके बावजूद आरोपियों ने और रकम की मांग जारी रखी. जिसके बाद फरियादी को अपने ठगे जाने का शक हो गया. आरोपी ने तत्काल इस बात की शिकायत साइबर पुलिस को दी, जिसके बाद टीम ने जांच शुरू की.

प्रार्थी के द्वारा बताया गया कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था. इसी दौरान एक विज्ञापन सामने आया जिसमें पुराने नोट और सिक्कों के बदले लाखों देने का लालच दिया गया. पीड़ित ने लालच में आकर पैसे आरोपियों के कहने पर कई बार ट्रांसफर किया. शिकायत के बाद हमने आरोपी को तेलंगाना के निजामाबाद से गिरफ्तार किया है: अखिलेश कौशिक, डीएसपी सायबर

कबीरधाम पुलिस टीम तेलंगाना पहुंची

तकनीकी साक्ष्यों और बैंकिंग डिटेल के आधार पर कबीरधाम पुलिस टीम तेलंगाना पहुंची. वहां फतेहपुर क्षेत्र से मोहम्मद नजीम और मोहम्मद रोहिल, दोनों निवासी भरतपुर राजस्थान और वर्तमान में आरमूर, जिला निजामाबाद, तेलंगाना, को हिरासत में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों द्वारा “राज ज्ञानी” नाम से फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाकर ठगी करना सामने आया. पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी मोबाइल सिम और अलग-अलग बैंक खातों का इस्तेमाल करते थे. आरोपियों से 5 मोबाइल फोन जब्त कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.