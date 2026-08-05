2047 तक विकसित भारत के निर्माण में कैसे अपनी भूमिका निभाएंगे छत्तीसगढ़ के युवा? पंजीयन लाखों का, रोजगार हजारों को
सरकार रोजगार देने के दावे कर रही हैं लेकिन रोजगार कार्यालयों के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 5:59 PM IST
रायपुर: साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य देश के सामने है. इस लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत युवा आबादी मानी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ की तस्वीर इस दिशा में कई सवाल खड़े करती है. एक ओर राज्य में रोजगार देने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, दूसरी ओर सरकारी रोजगार कार्यालयों में नौकरी की तलाश में युवाओं की लंबी कतार बढ़ती जा रही है.
छत्तीसगढ़ में श्रमप्रधान (लेबर इंटेंसिव) उद्योगों का अभाव है. निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित हैं और सरकारी नौकरियों की संख्या मांग के मुकाबले बेहद कम है. ऐसे में सवाल यह है कि क्या केवल पंजीयन और योजनाओं के भरोसे विकसित भारत का सपना पूरा हो सकेगा?
प्रदेश की तस्वीर: 15 लाख के करीब रोजगार के इंतजार में युवा
जून 2026 तक राज्य के रोजगार कार्यालयों में 14,99,454 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया है. कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों में 7,10,561 महिलाएं हैं, जो बताता है कि रोजगार की तलाश में महिलाओं की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है.
रोजगार कार्यालय से मिले आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 से जून 2026 यानी 6 महीने में 14,99,454 युवा(महिला और पुरुष) ने रोजगार के लिए पंजीयन करवाया है.
जातिवार रोजगार आंकड़ों की बात करें
- 2,21,729 अनुसूचित जाति (SC)
- 4,30,226 अनुसूचित जनजाति (ST)
- 4,53,474 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- 3,94,025 सामान्य वर्ग (GEN) के अभ्यर्थी शामिल हैं.
किन जिलों में सबसे ज्यादा बेरोजगार?
नौकरी के लिए सबसे ज्यादा पंजीयन दुर्ग (1,06,416), बिलासपुर (96,838), रायपुर (88,293), जांजगीर-चांपा (88,610) और बालोद (85,179) जिलों में दर्ज है. वहीं नारायणपुर (10,658), मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी (10,437), खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (11,120) और सुकमा (11,333) जैसे नए एवं आदिवासी जिलों में संख्या अपेक्षाकृत कम है. यानी बड़े और औद्योगिक जिलों में भी रोजगार की चुनौती कम नहीं हुई है.
आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती
आंकड़ों में यह भी स्पष्ट है कि आदिवासी बहुल जिलों कांकेर, जशपुर, सरगुजा, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पंजीकृत युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जबकि औद्योगिक और शहरी जिलों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में ओबीसी और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का अनुपात ज्यादा है. इससे आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार की चुनौती साफ दिखाई देती है.
पढ़े-लिखे युवाओं के लिए भी अवसर कम
रोजगार कार्यालयों के आंकड़े बताते हैं कि अधिकांश अभ्यर्थी केवल दसवीं या बारहवीं तक सीमित नहीं हैं. बड़ी संख्या में स्नातक, स्नातकोत्तर और तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवा भी रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
- रायपुर में 30 हजार से ज्यादा 12वीं पास, 26 हजार से ज्यादा स्नातक और 16 हजार से ज्यादा स्नातकोत्तर पंजीकृत हैं.
- दुर्ग में लगभग 38 हजार 12वीं पास, 29 हजार से अधिक स्नातक और 18 हजार से ज्यादा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
- बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव, कोरबा और रायगढ़ जैसे जिलों में भी हजारों स्नातक और तकनीकी डिग्रीधारी रोजगार कार्यालयों में दर्ज हैं.
डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं
रोजगार कार्यालयों में केवल 10वीं-12वीं पास ही नहीं, बल्कि हजारों, स्नातक स्नातकोत्तर, B.E./B.Tech, BCA/MCA, ITI, डिप्लोमा धारक भी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं. तकनीकी योग्यता वाले युवाओं की संख्या भी कम नहीं है. राज्य के विभिन्न जिलों में हजारों बीई-बीटेक, बीसीए-एमसीए, पीजीडीसीए, आईटीआई और डिप्लोमा धारक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं. रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर-चांपा में सबसे ज्यादा तकनीकी अभ्यर्थी दर्ज हैं. इससे साफ है कि समस्या केवल अशिक्षित या कम पढ़े-लिखे युवाओं की नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए भी पर्याप्त रोजगार उपलब्ध नहीं हैं.
महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, लेकिन अवसर सीमित
प्रदेश में सात लाख से ज्यादा महिला अभ्यर्थियों का पंजीयन इस बात का संकेत है कि महिलाएं रोजगार बाजार में तेजी से प्रवेश कर रही हैं. दुर्ग में 56,451, रायपुर में 44,252, बिलासपुर में 42,797, बालोद में 40,803, जांजगीर-चांपा में 38,350 और राजनांदगांव में 38,348 महिला अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. हालांकि महिलाओं के लिए निजी क्षेत्र में सुरक्षित और नियमित रोजगार के अवसर अब भी सीमित बने हुए हैं.
मनरेगा बना ग्रामीण रोजगार का सहारा
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति का आकलन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से भी होता है. जनवरी 2026 से जून 2026 तक प्रदेश में 1,86,825 परिवारों ने रोजगार की मांग की है, जबकि 2,66,358 कार्य वर्तमान में प्रगतिरत हैं.
छत्तीसगढ़ विधानसभा से मिली जिलेवार स्थिति
बालोद: 5,130 परिवारों के लिए 4,303 कार्य
बलौदा बाजार: 11,724 परिवारों के लिए 13,385 कार्य
बलरामपुर: 9,305 परिवारों के लिए 11,555 कार्य
बस्तर: 2,309 परिवारों के लिए 14,307 कार्य
बेमेतरा: 6,543 परिवारों के लिए 5,213 कार्य
बीजापुर: 1,644 परिवारों के लिए 6,115 कार्य
बिलासपुर: 13,344 परिवारों के लिए 11,802 कार्य
दंतेवाड़ा: 1,537 परिवारों के लिए 6,907 कार्य
धमतरी: 2,480 परिवारों के लिए 4,413 कार्य
दुर्ग: 8,693 परिवारों के लिए 2,728 कार्य
गरियाबंद: 8,351 परिवारों के लिए 9,941 कार्य
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही: 2,152 परिवारों के लिए 7,995 कार्य
जांजगीर-चांपा: 4,092 परिवारों के लिए 13,883 कार्य
जशपुर: 4,853 परिवारों के लिए 13,091 कार्य
कांकेर: 4,368 परिवारों के लिए 7,065 कार्य
कबीरधाम: 7,644 परिवारों के लिए 14,555 कार्य
खैरागढ़-छुईखदान-गंडई: 2,940 परिवारों के लिए 4,863 कार्य
कोंडागांव: 6,028 परिवारों के लिए 7,495 कार्य
कोरबा: 9,234 परिवारों के लिए 10,371 कार्य
कोरिया: 3,478 परिवारों के लिए 4,414 कार्य
महासमुंद: 5,023 परिवारों के लिए 8,926 कार्य
मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर: 6,113 परिवारों के लिए 4,666 कार्य
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी: 1,622 परिवारों के लिए 5,202 कार्य
मुंगेली: 9,924 परिवारों के लिए 7,381 कार्य
नारायणपुर: 860 परिवारों के लिए 2,715 कार्य
रायगढ़: 8,255 परिवारों के लिए 9,228 कार्य
रायपुर: 10,991 परिवारों के लिए 5,526 कार्य
राजनांदगांव: 8,091 परिवारों के लिए 5,778 कार्य
सक्ती: 2,185 परिवारों के लिए 14,080 कार्य
सारंगढ़-बिलाईगढ़: 2,060 परिवारों के लिए 9,030 कार्य
सुकमा: 1,918 परिवारों के लिए 5,747 कार्य
सूरजपुर: 7,778 परिवारों के लिए 3,968 कार्य
सरगुजा: 6,156 परिवारों के लिए 9,710 कार्य
क्या केवल पंजीयन से बनेगा विकसित भारत?
राज्य के आंकड़े बताते हैं कि रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है, जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या सीमित है. निजी निवेश और श्रम-प्रधान उद्योगों के अभाव में रोजगार के अवसर उसी गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं. तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवाओं की बड़ी संख्या यह भी संकेत देती है कि स्किल और रोजगार के बीच बड़ा अंतर मौजूद है.
विकसित भारत की राह में युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार
राजनीति के जानकार राम अवतार तिवारी बताते हैं यदि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो केवल सरकारी भर्तियों पर निर्भर रहने के बजाय विनिर्माण, एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन, आईटी, स्टार्टअप और सेवा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करना होगा, अन्यथा रोजगार कार्यालयों में पंजीयन का आंकड़ा लगातार बढ़ता रहेगा और विकसित भारत की राह में युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार ही बनी रहेगी.