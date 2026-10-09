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हाथरस के दाऊजी मेला के गवाह बने लाखों लोग, डीएम बोले 116वां मेला और बेहतर होगा

हाथरस : हाथरस के एतिहासिक दाऊजी मेले के समापन के साथ ही प्रशासन ने अगले साल होने वाले 116वें मेले की ज़बर्दस्त तैयारी शुरू कर दी है. अगले साल होने वाले मेले को बेहतर बनाने के लिए प्रशासन अभी से सतर्क है. बेहतर डॉक्यूमेंटेशन और सुरक्षा की बात कह रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन इस साल मेले के दौरान हुई गड़बड़ियों को अगले साल कम करने का प्रयास करेगा.

हाथरस का दाऊजी मंदिर और उससे जुड़ा मेला, ब्रज क्षेत्र की उन परंपराओं में गिना जाता है, जिनके लिए आसपास के जिलों के साथ-साथ दूरदराज़ से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. यह मेला हाथरस का बड़ा सामूहिक आयोजन है. इस साल इसमें करीब तीन लाख लोग इसके गवाह बने हैं. इसको लेकर डीएम ने कहा कि 116वां मेला और बेहतर होगा.

मंदिर के सेवायत पुजारी मधुसूदन लाल चतुर्वेदी ने बताया कि यह मेला 1912 से लगना शुरू हुआ. तत्कालीन तहसीलदार श्यामलाल द्वारा इस मेले को शुरू किया गया था. दाऊजी महाराज ने उनके बीमार बेटे को लेकर स्वप्न दिखाया था कि वह उनके मंदिर पर मेला लगवा दे. तब उन्होंने 1912 में एक दिन का मेला शुरू किया था. मेला लगने पर उनका बेटा स्वास्थ्य हो गया था. धीरे-धीरे मेले में ग्रामीण जनता ने आना शुरू कर दिया. आज़ादी के बाद 1951 में मेले को भव्य रूप प्रदान किया गया. धीरे-धीरे मेले में सकारात्मक परिवर्तन आया. जनता का मेले में काफी सहयोग रहता है. इस बार मेला 17 सितंबर से शुरू हुआ और 6 अक्टूबर को संपन्न हुआ.

वहीं, फेरी लगाकर चीनी के गोले बेचने वाले सोनू ने बताया कि वह कासगंज जिले का रहने वाला है. यहाँ किराए के मकान में रहकर मेले में फेरी लगाकर चीनी के गोले बेच रहा है. उसने बताया कि बिक्री हो न हो, ठेके के एक सौ रुपए ज़रूर देने पड़ते हैं.

प्रसाद की दुकान पर बैठे युवक दीपेश वार्ष्णेय ने बताया कि उनकी दुकान को दशकों हो गए हैं. उनकी पांचवीं पीढ़ी है. पहले दुकान मंदिर के जीने के बराबर लगा करती थी, अब हटाकर दूर कर दी गई है, जबकि करीब 50 सालों से वहीं लगा करती थी. इससे दुकानदारी में काफी अंतर आ गया है. इस बार लोगों को पता ही नहीं कि प्रसाद की दुकान कहाँ है. दीपेश ने बताया कि मेले में उनकी दो दुकानों का किराया तीन लाख रुपए है.

एडीएम प्रशांत तिवारी ने बताया कि नगरपालिका को ठेकेदार द्वारा तहबाजारी का एक निश्चित शुल्क मिलता है. उन्होंने बताया कि इस बार शासन से मेला आयोजन के लिए 60 लाख रुपए की धनराशि मिली थी.

बता दें कि मंदिर के आसपास का कुछ क्षेत्र पुरातत्व विभाग के अधीन है, जबकि बाकी का मेला स्थल जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है. पुरातत्व के अधीन क्षेत्र में विभाग की अनुमति के बिना जिला प्रशासन कोई भी निर्माण कार्य नहीं करा पाता है. कुछ ही दुकान स्थानीय लगती हैं. अधिकतर दुकानें वही होती हैं, जो मेले में वर्षों से लगाया करते हैं.

वैसे तो, ये मेला शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न होता रहा है, लेकिन इस बार अल्ताफ राजा नाइट में बेकाबू भीड़ पर पुलिस को लाठी फटकारने की ज़रूरत पड़ गई. इसके चलते 6 अक्टूबर को आयोजित संगीत सम्मेलन में हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का होने वाला शो प्रशासन ने पहले से ही निरस्त कर दिया था. जिसके चलते उनका डांस देखने वाले हजारों युवाओं का सपना टूट गया था.

ठेकेदार द्वारा फिक्स दुकानों, पटरी दुकानदारों और फेरीवालों से भी वसूली की जाती है. जिला प्रशासन मेला में आयोजित विभिन्न कार्यकर्मों के संयोजकों को उनके कार्यक्रम के अनुसार धनराशि आवंटित करता है. ठेकेदार नगरपालिका को तहबाज़ारी, पार्किंग का शुल्क देता है. लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही उससे कहीं अधिक खर्च नगरपालिका की ओर से तमाम व्यवस्थाओं पर खर्च होता है.

राजकीय मेला होने की वज़ह से इस मेला आयोजन के लिए जिला प्रशासन को 60 लाख रुपए की धनराशि मिली थी. वहीं, इसके लिए एक करोड़ 5 लाख रुपए का ठेका उठा था. करीब 20 दिन चले इस मेले में अनुमानित ढाई से तीन लाख लोग इस मेले के गवाह बने.

गौर करें तो मेला के दिनों में पूरे शहर की आवाजाही, बाजार और व्यवस्था इसी के इर्द-गिर्द घूम जाती है. मेले के साथ एक अस्थायी अर्थव्यवस्था भी खड़ी होती है. अस्थायी दुकानें, झूले, खाने-पीने के ठेले, पार्किंग, टेंपो और ई-रिक्शा और दूसरी तरफ सफाई, प्रकाश, पेयजल, बैरिकेडिंग और सुरक्षा पर खर्च भी होता है.

स्थानीय नागरिक विद्यासागर में बताया है कि "1912 से लगातार दाऊजी का मेला आयोजित हो रहा है. बीच में, व्यवधान आए तो यहां मेला आयोजन के लिए रिसीवर लगाए गए. कुछ साल पहले मांग उठी, तो यह मेला राजकीय मेला हो गया. जहां, पहले मेला लगा करता था, अब वहां मेला नहीं लगता है. जब हम छोटे थे, तब हमने खुद देखा था कि यहां मंदिर के पास टिकट घर था. दंगल होता था. रात्रिकालीन कार्यक्रम भी यहीं मंदिर के आसपास हुआ करते थे."

हाथरस के दाऊजी मेला के गवाह बने लाखों लोग. (ईटीवी भारत)

विधायक अंजुला सिंह माहौर ने बताया कि "लोगों की मांग पर वह इस दाऊजी महाराज मेले के राजकीय मेला घोषित कराने में लग गई थीं. दाऊजी महाराज, माँ रेवती मैया की कृपा से मैंने मुख्यमंत्री को लगातार आग्रह किया. सीएम ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए अयोध्या की पावन धरती से हमारे दाऊ जी मेले को राजकीय मेला घोषित कराया. एक सौ पंद्रह वर्षों से यहाँ मेला लग रहा है, जिसमें श्रद्धालु आकर इस मेले में सहभागिता करते हैं. और दाऊ जी महाराज माँ रेवती मैया के दर्शन करके मन मांगी मुराद लेकर जाते हैं. और मैं समझती हूं कि ये तीसरा वर्ष है जब हम सब प्रांतीयकृत मेले में यहां सहभागी बने हैं. और शहर के लोगों ने, समाज के लोगों ने यहां के गणमान्य नागरिकों ने, यहां के प्रशासन ने, यहां के पुलिस प्रशासन ने यहां के जनप्रतिनिधियों ने सब ने मिलकर इस मेले को बहुत सफल बनाया है. जब राजकीय मेला घोषित होता है, तो इसके दो पहलू हैं एक तो आर्थिक सहयोग, हमारे मेले को मिलना शुरू होता है. दूसरा, ये मेला उत्तर प्रदेश के स्तर पर इसका प्रचार और प्रसार होता है. जितने मेले प्रांतीयकृत मेले हैं, उसका प्रचार, उसका प्रसार, उसका संवर्धन उत्तर प्रदेश स्तर पर होता है और पर्यटकों की संख्या निश्चित तौर पर बढ़ती है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हाथरस जिले के रहने वाले नागरिकों को मिलता है."

हाथरस के दाऊजी मेला के गवाह बने लाखों लोग. (ईटीवी भारत)

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि मेले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. ड्रोन के माध्यम से सर्वलांस किया गया था. सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था पर निगाह रखी गई थी. महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था. साथ ही फायर ब्रिगेड भी या तैनात रही थी.

ये मेला लक्खी मेला के रूप में माना जाता है

मेला रिसीवर एसडीएम राजबहादुर सिंह ने बताया कि मेले में सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि कितने लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. ये मेला लक्खी मेला के रूप में माना जाता है, तो निश्चित रूप से लाखों लोग विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते हैं. झूलों में आते हैं. मंदिर का दर्शन करते हैं. विभिन्न प्रकार के शिविर लगते हैं. ऐसे में इसका आकलन संभव नहीं है. हां, दिन और रात लगातार कार्यक्रम रहते हैं और लगभग 19 दिन ये मेला रहता है. सामान्य रूप से बात करें तो दिन में यहां मेले में आने वाले लोगों की संख्या यदि 10 से 15 हजार भी रखें, तब भी इसकी संख्या कम से कम ढाई से तीन लाख के आसपास बैठती है.

हाथरस के दाऊजी मेला के गवाह बने लाखों लोग. (ईटीवी भारत)

इस तरह से यहां मेले में लाखों की भीड़ उमड़ती है. ये प्रांतीय मेले के रूप में है, तो इसके अंतर्गत इसका ऑडिट होता है और इसमें पूरी कमेटी बनी हुई है. इसके अंतर्गत ट्रेजरी अधिकारी के माध्यम से इसके अंतर्गत पूरी कमेटियाँ अलग-अलग हैं. इसके माध्यम से कार्यक्रम संयोजकों से भी हम हिसाब लेते हैं कि उसका खर्च कितना है और बाकी जितना भी है टेंडर के माध्यम से ही ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है.

सिंह ने बताया कि देखा जाए तो, ये मेला एक टीले पर ऊंचे स्थान पर लगता है. ये टीले पर आधारित है. यहाँ पर कचहरी होने की वज़ह से बहुत सारे एरिया में अधिवक्ताओं के चैंबर बने हैं, बाकी हमारे शिविर भी बहुत लगे. ऐसे में बहुत कम एरिया ऐसा बचता है, जो दुकानों के लिए मिलता है.

यहां सामान्य रूप से दिन में वकीलों के जो चैंबर हैं, वो वकालत के काम आते हैं और रात में वहीं दुकानों के रूप में प्रयोग किया जाता है. यहां जो दुकानें हैं. उनका एकीकृत रूप से ठेका दिया जाता है, तो उसका जो पैसा है, वो ठेकेदार द्वारा ही वसूला जाता है.

इसके अतिरिक्त बाकी काम हम टेंडर के मध्यम से करते हैं, जैसे बेसिक सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, उनके लिए टेंडर के माध्यम से कार्यवाही की जाती है. जितने भी इस मेला क्षेत्र के अंतर्गत दुकानदार हैं, चाहे पटरी वाले हैं या बाकी और हैं, इसकी व्यवस्था ठेकेदार के माध्यम से की जाती है.

हाथरस के दाऊजी मेला के गवाह बने लाखों लोग. (ईटीवी भारत)

जिलाधिकारी बोले 116 वां मेला और बेहतर होगा

डीएम सत्य प्रकाश पटेल ने बताया कि आने वाले समय में इस मेले को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं. इसका बेहतर डॉक्यूमेंट करना होगा और साथ ही बिल को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस दिशा में भी काम करेंगे. उन्होंने कहाकि 116 वां मेला इससे भी बेहतर होगा.

जान लें कि मेले को मिली धनराशि के खर्च के बचने पर उसे मेला फंड में जमा किया जाता है, लेकिन फिलहाल यह कोई बताने की स्थित में नही है कि फंड में कितना पैसा अभी जमा है.

हाथरस का प्रसिद्ध श्री दाऊजी महाराज मेला 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक आयोजित हुआ. 6 अक्टूबर 2026 को इसका भव्य समापन हुआ.

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