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20 साल पुरानी टंकी का पाइप फटा, 10 लाख लीटर पानी कुछ ही मिनटों में बहा – गर्मी में बढ़ी मुसीबत

अलवर में गर्मी की शुरुआत होते ही जलसंकट की समस्या गहराने लगी है. शहर के कई क्षेत्रों में लोगों के धरने प्रदर्शन शुरू हो गए.

bursting of old tank pipe in Alwar
टंकी से बहता पानी (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 11:50 AM IST

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अलवर: गर्मी के प्रकोप के साथ ही अलवर की जनता पानी के लिए जूझ रही है. जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते शहर के स्कीम आठ में पानी की टंकी से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह गया. घटना की सूचना पर पंप ड्राइवर एवं विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर टंकी से अचानक पानी बहने के कारणों की जांच की. अधिकारियों ने कहा कि क्षेत्र में पानी की सुचारु व्यवस्था के लिए टंकी की मरम्मत जल्द करवाई जाएगी.

स्कीम नंबर 8 टंकी के पंप ड्राइवर राहुल सैनी ने बताया कि बुधवार सुबह क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए लाइन खोलते समय टंकी का पाइप अचानक टूट गया. इससे टंकी में भरा करीब 10 से 12 लाख लीटर पानी कुछ ही मिनटों में बह गया. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई, जिस पर वे मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाई. पंप ड्राइवर राहुल ने बताया कि अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को जल्द से जल्द रिपेयर करवाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने बताया कि पाइप टूटने का अभी कोई कारण सामने नहीं आया है तथा यह टंकी लगभग 20 साल पुरानी है.

अलवर में टंकी से व्यर्थ बहता पानी (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: अलवर में गर्मी की शुरुआत के साथ गहराने लगा पानी का संकट, जनता पैसा इकट्ठा कर टैंकर मंगाने को मजबूर

कुछ मिनटों में खाली हुई टंकी: पंप ड्राइवर राहुल ने बताया कि जब वह सुबह पानी की सप्लाई खोलने के लिए मौके पर पहुंचे, तो पाइपलाइन फट गई. इससे टंकी के अंदर भरा पानी कुछ ही मिनटों में तेजी से खाली हो गया. उन्होंने बताया कि फिलहाल पाइपलाइन की मरम्मत के बाद टंकी को फिर से भरा जाएगा, तभी क्षेत्र में सप्लाई हो सकेगी.

पानी की किल्लत, होने लगे प्रदर्शन: अलवर जिले में निरंतर गिरते भूजल स्तर के चलते गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है. जिले में गर्मी की शुरुआत के साथ ही यह समस्या और गंभीर हो गई है. शहर के कई क्षेत्रों में लोगों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं ताकि उन्हें समय पर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके. अलवर शहर निवासी मोहित ने बताया कि गर्मी शुरू होते ही अलवर में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए विभाग के अधिकारियों को बार-बार अवगत कराया जाता है. उन्होंने बताया कि पानी की आपूर्ति के लिए शहर के कई क्षेत्रों के लोग टैंकरों पर निर्भर रहते हैं.

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