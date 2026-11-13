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उत्तराखंड में लाखों गैस कनेक्शन ब्लॉक, ई-केवाईसी ना करवाना पड़ा भारी, जानिए अब क्या होगा

उत्तराखंड में लाखों गैस कनेक्शन ब्लॉक ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में गैस कनेक्शन को लेकर हुए वेरिफिकेशन के बाद लाखों उपभोक्ताओं के कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं. यह वह उपभोक्ता हैं जिन्होंने गैस कनेक्शन के लिए जरूरी E-KYC की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया था. राज्यभर में ऐसे लोगों की औसतन संख्या को देखें तो करीब 10% लोग गैस कनेक्शन में अपना ई केवाईसी नहीं कर पाए हैं. जिसके चलते उनके कनेक्शन को बंद कर दिया गया है. लोगों की दिक्कतों को देखते हुए फिलहाल ऐसे लोगों को एक निश्चित प्रक्रिया के बाद दोबारा कनेक्शन रीजेनरेट करने का मौका दिया गया है.

ईरान अमेरिका युद्ध के बाद LPG को लेकर आए संकट के बीच शुरू हुई ई केवाईसी प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में कनेक्शनधारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. इस प्रक्रिया का LPG संकट से कोई लेना देना नहीं है. केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस कनेक्शन रखने वालों का सत्यापन करने के इरादे से इसे शुरू किया था. खास बात यह है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कनेक्शन वाले इंडेन ऑयल से ही करीब 2.5 लाख लोग ऐसे चिन्हित हुए हैं जिन्होंने ई केवाईसी नहीं करवाई है. जिसके कारण इनके गैस कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं.