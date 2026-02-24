ETV Bharat / state

यूपी के 5 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, फटाफट उठाएं योजना का लाभ

यूपी के लाखों किसानों को मुफ़्त बिजली का लाभ मिलने जाना है. बस, उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराकर इसका फायदा उठाना है.

Free Power To Farmers
उत्तर प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों में निजी नलकूप (कृषि) उपभोक्ताओं को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह फ्री बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 24, 2026 at 9:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर एक अप्रैल 2023 से प्रदेश की सभी विद्युत वितरण कंपनियों में निजी नलकूप (कृषि) उपभोक्ताओं को 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह फ्री बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था.

योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2023 तक के विद्युत बिलों का पूरा भुगतान व मीटर की स्थापना अनिवार्य शर्त के रूप में निर्धारित की गई थी.

31 जनवरी 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में निजी नलकूपों के लगभग 15.64 लाख बिजली कनेक्शन हैं, लेकिन दो वर्ष से अधिक समय बीतने के बावजूद सिर्फ 10.58 लाख किसानों ने ही पंजीकरण कर योजना का लाभ प्राप्त किया है. इसका सीधा सा मतलब है कि लगभग 5.10 लाख किसान आज भी इस महत्वाकांक्षी योजना से वंचित हैं.

Free Power To Farmers
किसानों को नलकूप के लिए मुफ्त बिजली. (ETV Bharat)

योगी आदित्यनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने फिर से ऐसे किसानों को समय दिया है कि वे जल्द से जल्द बिजली बिल राहत योजना में पंजीकरण कराकर फ्री बिजली का लाभ उठाएं. ऐसे में अब भी किसानों के पास मौका है.

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा का कहना है कि हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनसे बिजली बिल की मांग नहीं की जा रही है. उनसे अपील की गई है कि वे शीघ्र पंजीकरण कराएं. यह बयान किसानों के हित में सकारात्मक पहल है.

Free Power To Farmers
किसानों को 140 यूनिट मुफ्त बिजली. (ETV Bharat)

उनका कहना है कि इस साल 31 जनवरी तक उपलब्ध आंकड़ों से सामने आया है कि पूरे प्रदेश में निजी नलकूपों के लगभग 15.64 लाख विद्युत कनेक्शन हैं, लेकिन खेद का विषय है कि दो वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद सिर्फ 10.58 लाख किसानों ने ही पंजीकरण कर योजना का लाभ लिया है. 5.10 लाख किसान आज भी योजना का लाभ लेने से वंचित हैं.

उनका कहना है कि जब सरकार की मंशा प्रत्येक पात्र किसान को योजना का लाभ पहुंचाने की है, तब पावर कॉरपोरेशन को अपनी अनिवार्य शर्तों में आवश्यक संशोधन करते हुए उन्हें और सरल और व्यवहारिक बनाना चाहिए, जिससे शेष वंचित किसानों को भी जल्द इसका लाभ मिल सके.

Free Power To Farmers
5.10 लाख किसानों को मिल सकती है मुफ्त बिजली. (ETV Bharat)

उपभोक्ता परिषद ने फिर की मांग

  • बकाया भुगतान से संबंधित शर्तों में व्यावहारिक राहत दी जाए.
  • मीटर स्थापना की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाए.
  • पंजीकरण प्रक्रिया को ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर सुगम किया जाए.

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का कहना है कि पावर कॉरपोरेशन की तरफ से जो भी नियम और शर्तें हैं उन्हें निजी नलकूप किसान पूरा कर लें और मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं. उनके लिए अभी भी योजना लागू है। पंजीकरण करा कर इस प्रक्रिया को पूरा करें जिससे उन्हें फ्री बिजली का लाभ मिल सके.

ये भी पढ़ें -'100 विधायक लाएं और CM बनें' वाले अखिलेश के बयान पर जानें क्या कह गए पंकज चौधरी

TAGGED:

POWER CORPORATION
FREE ELECTRICITY
UP FARMERS
निजी नलकूपों के लिए फ्री कनेक्शन
FREE POWER TO FARMERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.