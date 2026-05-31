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प्रयागराज में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान

ज्येष्ठ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में स्नान करते श्रद्धालु. ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: पवित्र तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम में रविवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. इस साल ये पर्व विशेष खगोलीय और धार्मिक संयोगों के बीच मनाया जा रहा है, जहां तड़के 4 बजे से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान, पूरे साल के संकटों को दूर कर जीवन में स्थिरता लाता है. Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat) भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रयागराज का संगम हमेशा से ऊर्जा का केंद्र रहा है, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को लेकर ज्योतिषीय गणना अत्यंत शुद्ध रही, जिससे उदयातिथि के सिद्धांत पर रविवार सुबह से ही स्नान प्रारंभ हो गया. सनातन संस्कृति में ज्येष्ठ मास को 'जल के महत्व' से जोड़कर देखा जाता है. इस दिन सूर्य अपनी चरम ऊर्जा पर होता है, और गंगा का शीतल जल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक संतापों का शमन करता है.