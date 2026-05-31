प्रयागराज में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में लाखों श्रद्धालुओं ने किया स्नान
धार्मिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किया गया स्नान-दान, पूरे साल के संकटों को दूर कर जीवन में स्थिरता लाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 1:30 PM IST
प्रयागराज: पवित्र तीर्थ स्थल त्रिवेणी संगम में रविवार को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. इस साल ये पर्व विशेष खगोलीय और धार्मिक संयोगों के बीच मनाया जा रहा है, जहां तड़के 4 बजे से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के मिलन स्थल पर जनसैलाब उमड़ पड़ा. धार्मिक मान्यता के अनुसार, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किया गया स्नान और दान, पूरे साल के संकटों को दूर कर जीवन में स्थिरता लाता है.
भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रयागराज का संगम हमेशा से ऊर्जा का केंद्र रहा है, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि को लेकर ज्योतिषीय गणना अत्यंत शुद्ध रही, जिससे उदयातिथि के सिद्धांत पर रविवार सुबह से ही स्नान प्रारंभ हो गया. सनातन संस्कृति में ज्येष्ठ मास को 'जल के महत्व' से जोड़कर देखा जाता है. इस दिन सूर्य अपनी चरम ऊर्जा पर होता है, और गंगा का शीतल जल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक संतापों का शमन करता है.
यह केवल एक धार्मिक स्नान नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा सामाजिक और आर्थिक ताना-बाना काम करता है. ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मुख्य रूप से सत्तू, मटका (घड़ा), पंखा, तरबूज और ककड़ी जैसी शीतल वस्तुओं का दान किया जाता है. यह परंपरा सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय कारीगरों (जैसे कुम्हार और बांस के पंखे बनाने वाले) को संबल देती है. दूर-दराज के गांवों से आए किसान और श्रमिक यहां अपनी आस्था के साथ-साथ अपनी लोक-संस्कृति का भी आदान-प्रदान करते हैं.
प्रयागराज की यह ज्येष्ठ पूर्णिमा केवल परंपरा के निर्वहन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आधुनिक व्यवस्था और सनातन विश्वास के बीच के सुंदर समन्वय को रेखांकित करती है. चिलचिलाती गर्मी और तपते घाटों के बावजूद, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं का यह सामूहिक संकल्प यह सिद्ध करता है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी हैं. बिना किसी वीआईपी व्यवधान के आम आदमी की यह निर्बाध आस्था ही प्रयागराज को 'तीर्थराज' बनाती है.
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