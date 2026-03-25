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रांची के सरकारी स्कूलों में सत्रांत वार्षिकोत्सव की धूम, दो लाख से अधिक बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, ‘जीरो ड्रॉपआउट’ के लक्ष्य को लेकर बड़ा अभियान

रांची: राजधानी रांची के सरकारी विद्यालयों में बुधवार को सत्रांत वार्षिकोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. जिले के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम ने न केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का भरोसा भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल साबित हुआ. यह लगातार दूसरी बार है जब इतने व्यापक स्तर पर जिले के सभी स्कूलों में एक साथ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया.

बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. झारखंडी लोकनृत्य, समूहगान, नाटक और योग जैसे कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बच्चों का आत्मविश्वास और प्रस्तुति देखकर यह स्पष्ट हुआ कि वे किसी भी निजी स्कूल के विद्यार्थियों से कम नहीं हैं, बल्कि कई मामलों में उनसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं.

रांची के सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम और जानकारी देते डीएसई (Etv Bharat)

सभी ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की

कार्यक्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) बादल राज समेत कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए. सभी ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उपायुक्त के निर्देश पर उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार ने जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में शामिल होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला.

बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान