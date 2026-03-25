रांची के सरकारी स्कूलों में सत्रांत वार्षिकोत्सव की धूम, दो लाख से अधिक बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, ‘जीरो ड्रॉपआउट’ के लक्ष्य को लेकर बड़ा अभियान
रांची के सरकारी स्कूलों ने बुधवार को अपना एनुअल फंक्शन जोश और उत्साह के साथ मनाया, जिसमें लाखों बच्चों ने हिस्सा लिया.
Published : March 25, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 5:04 PM IST
रांची: राजधानी रांची के सरकारी विद्यालयों में बुधवार को सत्रांत वार्षिकोत्सव उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. जिले के सभी सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में आयोजित इस कार्यक्रम ने न केवल बच्चों की प्रतिभा को मंच दिया, बल्कि सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का भरोसा भी मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल साबित हुआ. यह लगातार दूसरी बार है जब इतने व्यापक स्तर पर जिले के सभी स्कूलों में एक साथ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया.
बच्चों ने कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया
इस अवसर पर विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. झारखंडी लोकनृत्य, समूहगान, नाटक और योग जैसे कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. बच्चों का आत्मविश्वास और प्रस्तुति देखकर यह स्पष्ट हुआ कि वे किसी भी निजी स्कूल के विद्यार्थियों से कम नहीं हैं, बल्कि कई मामलों में उनसे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं.
सभी ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की
कार्यक्रम में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) बादल राज समेत कई पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में अभिभावक शामिल हुए. सभी ने बच्चों के प्रदर्शन की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. उपायुक्त के निर्देश पर उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार ने जिला एवं प्रखंड स्तर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में शामिल होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला.
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए जीरो ड्रॉपआउट का लक्ष्य हासिल करना है. इसके साथ ही छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना और सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का विश्वास बढ़ाना भी प्राथमिकता में शामिल है. कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकारी विद्यालय अब केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
लाखों विद्यार्थी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने
जिले के लगभग 2000 विद्यालयों के करीब 7000 शिक्षक और 2 लाख से अधिक विद्यार्थी इस उत्सव का हिस्सा बने. इस दौरान अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिससे स्कूल और समाज के बीच बेहतर समन्वय देखने को मिला.
सत्रांत वार्षिकोत्सव ने यह साबित कर दिया कि यदि अवसर और मंच मिले, तो सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अपनी प्रतिभा से हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर सकते हैं.
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