खुला रह गया कार का गेट, फिर जो हुआ उसे देख व्यापारी ने पकड़ लिया अपना माथा

बिलासपुर: कहते हैं नजर हटी, दुर्घटना घटी. कुछ ऐसा ही हुआ व्यापार विहार इलाके में, जब एक व्यापारी की कार से एक शातिर चोर ने 8 लाख 25 हजार की नकदी और चांदी के कई सिक्के उड़ा लिए. चोरी की ये वारदात मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. जिस वक्त चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, उस वक्त व्यापारी अपने कर्मचारी के साथ वहीं पर दुकान बंद करने में जुटा था. व्यापारी को ऐसा लगा कि उसने कार का डोर लॉक कर दिया है. लेकिन गलती से दरवाजा खुला रह गया था. चोरी ने इसी का फायदा उठाते हुए कार की पिछली सीट पर रखी नकदी और चांदी के कीमती सिक्के उड़ा लिए. टोपी वाले चोर की तलाश अब पुलिस कर रही है.

व्यापारी की कार से 8 लाख की नकदी और चांदी के सिक्के गायब

दरअसल, व्यापार विहार स्थित छोटे पार्किंग में हरे कृष्ण ट्रेडर्स नाम का एक दुकान है. दुकान का संचालक अजय कुमार अग्रवाल, पिता दीन दयाल करते हैं. शनिवार की रात करीब 8 बजे दुकान की बिक्री रकम 8 लाख 25000 और लाखो के चांदी के सिक्के सहित राइस मिल के पेपर थैले में रख कर अपने दुकान से बाहर निकले. व्यापारी अपना थैला अपनी कार में रखकर दुकान का शटर बंद करवाने में व्यस्त हो गया. मौके का फायदा उठाते हुए चोर ने पैसों और सिक्कों से भरा थैला उठा लिया. व्यापारी जब शटर बंद करवाकर अपनी कार घर पहुंचा तो पाया कि पैसों वाला थैला कार में नहीं है. व्यापारी ने तत्काल हम्माल को फोन कर थैले के बारे में पूछताछ की. हमाल ने बताया कि कार का लॉक खुला था.