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दिल्ली में घर का सपना होगा साकार: बनेंगे लाखों किफायती आवास, TOD पॉलिसी 2026 को मिली हरी झंडी

नई नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के निकट नियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है.

दिल्ली में मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के पास बनेंगे लाखों किफायती आवास,
दिल्ली में मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के पास बनेंगे लाखों किफायती आवास, (रेखा गुप्ता एक्स हैंडल)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 7, 2026 at 6:11 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) नीति 2026 और उससे संबंधित शुल्कों को मंजूरी दे दी है. इस नई नीति के तहत दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के विजन को विस्तार देते हुए मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के किनारे सघन आबादी वाले किफायती आवासों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के निकट नियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है.

207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा कायाकल्प

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान नीति में कॉरिडोर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है. इसके तहत दिल्ली के मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे को TOD जोन के रूप में विकसित किया जाएगा. यह दायरा लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है. खास बात यह है कि इस 207 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र भी अब TOD के दायरे में आ गया है, जो पहले की नीतियों में बाहर था. इसमें लैंड पूलिंग एरिया, कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र और अनधिकृत कॉलोनियां शामिल है. अब इन क्षेत्रों में भी नियोजित तरीके से पुनर्विकास और किफायती आवासों का निर्माण हो सकेगा.

500 FAR और छोटे प्लॉट पर भी निर्माण की छूट

नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब केवल बड़े डेवलपर्स ही नहीं, बल्कि छोटे भूखंड मालिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे. प्लॉट का आकार पहले जहां कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य थी, अब मात्र 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी TOD प्रावधान लागू होंगे. अधिकतम फ्लोर एरिया रेशियो18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर 500 तक का फ्लोर एरिया रेशियो दिया जाएगा. इसका सीधा अर्थ है कि कम जमीन पर अधिक मंजिलों का निर्माण संभव होगा. अनिवार्य आवासीय कोटा कुल निर्माण (FAR) का 65 प्रतिशत हिस्सा आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रहेगा. इसमें बनने वाली आवासीय इकाइयों का आकार 100 वर्ग मीटर (99 वर्ग मीटर तक) रखा गया है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती फ्लैट उपलब्ध हों.

मिश्रित उपयोग और आधुनिक सुविधाएं

पॉलिसी के अनुसार, शेष 35 प्रतिशत FAR में से 10 प्रतिशत का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों और नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा. बाकी 25 प्रतिशत में डेवलपर्स को लचीलापन दिया गया है, जिसके तहत वे बड़े घर, ऑफिस स्पेस, गेस्ट हाउस या स्टूडियो अपार्टमेंट बना सकते हैं. पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों को सीधे जोड़ने वाले भूमिगत या ऊंचे पैदल पथ बनाने का भी प्रावधान है.

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब 'सिंगल विंडो' से मिलेगी मंजूरी

पुरानी नीतियों की जटिलताओं को खत्म करते हुए सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर दिया है. अब निवेशकों और नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे. एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और दमकल विभाग जैसी एजेंसियों से अलग-अलग एनओसी लेने के बजाय अब एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा. डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक विशेष 'टीओडी समिति' समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगी. पहले विभिन्न प्रकार के शुल्क (अतिरिक्त FAR चार्ज, लैंड यूज चेंज चार्ज आदि) देने होते थे. अब इन सबको मिलाकर एक सिंगल एकल टीओडी शुल्क प्रस्तावित किया गया है. इसमें जल, सीवरेज और लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन के शुल्क भी शामिल होंगे.

परिवहन और पर्यावरण को लाभ

मेट्रो स्टेशनों के पास आबादी बसने से दिल्ली में निजी वाहनों का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो /RRTS) की राइडरशिप बढ़ेगी. यह न केवल प्रदूषण कम करने में सहायक होगा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा. खास बात यह है कि यह नीति न केवल चालू मेट्रो लाइनों पर बल्कि भविष्य में बनने वाले प्रस्तावित कॉरिडोर पर भी लागू होगी, जिससे निर्माण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित होगा.

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