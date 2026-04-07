दिल्ली में घर का सपना होगा साकार: बनेंगे लाखों किफायती आवास, TOD पॉलिसी 2026 को मिली हरी झंडी
नई नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के निकट नियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है.
Published : April 7, 2026 at 6:11 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपना घर खरीदने का सपना देख रहे मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए राहत बड़ी खबर है. केंद्र सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (TOD) नीति 2026 और उससे संबंधित शुल्कों को मंजूरी दे दी है. इस नई नीति के तहत दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के विजन को विस्तार देते हुए मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के किनारे सघन आबादी वाले किफायती आवासों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. मंगलवार को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन के निकट नियोजित, टिकाऊ और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है.
207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होगा कायाकल्प
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नीति की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्तमान नीति में कॉरिडोर आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है. इसके तहत दिल्ली के मेट्रो और RRTS कॉरिडोर के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे को TOD जोन के रूप में विकसित किया जाएगा. यह दायरा लगभग 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है. खास बात यह है कि इस 207 वर्ग किलोमीटर में से लगभग 80 वर्ग किलोमीटर का वह क्षेत्र भी अब TOD के दायरे में आ गया है, जो पहले की नीतियों में बाहर था. इसमें लैंड पूलिंग एरिया, कम घनत्व वाले आवासीय क्षेत्र और अनधिकृत कॉलोनियां शामिल है. अब इन क्षेत्रों में भी नियोजित तरीके से पुनर्विकास और किफायती आवासों का निर्माण हो सकेगा.
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का दिल्ली की जनता की ओर से आभार।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 7, 2026
आज का दिन दिल्ली के 45 लाख लोगों के जीवन में राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वर्षों से अनदेखी इस पीड़ा को… pic.twitter.com/ndVFcngc2S
500 FAR और छोटे प्लॉट पर भी निर्माण की छूट
नई नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब केवल बड़े डेवलपर्स ही नहीं, बल्कि छोटे भूखंड मालिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे. प्लॉट का आकार पहले जहां कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि अनिवार्य थी, अब मात्र 2000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर भी TOD प्रावधान लागू होंगे. अधिकतम फ्लोर एरिया रेशियो18 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित 2000 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर 500 तक का फ्लोर एरिया रेशियो दिया जाएगा. इसका सीधा अर्थ है कि कम जमीन पर अधिक मंजिलों का निर्माण संभव होगा. अनिवार्य आवासीय कोटा कुल निर्माण (FAR) का 65 प्रतिशत हिस्सा आवासीय उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से आरक्षित रहेगा. इसमें बनने वाली आवासीय इकाइयों का आकार 100 वर्ग मीटर (99 वर्ग मीटर तक) रखा गया है, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के लिए किफायती फ्लैट उपलब्ध हों.
मैं दिल्ली की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 7, 2026
आज वर्षों से लंबित और जटिल बनी हुई समस्या को एक दृढ़ और निर्णायक फैसले के माध्यम से समाधान मिला है। लगभग 45 लाख लोगों के जीवन… pic.twitter.com/WlrRqfmfxE
मिश्रित उपयोग और आधुनिक सुविधाएं
पॉलिसी के अनुसार, शेष 35 प्रतिशत FAR में से 10 प्रतिशत का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों और नागरिक सुविधाओं के लिए किया जाएगा. बाकी 25 प्रतिशत में डेवलपर्स को लचीलापन दिया गया है, जिसके तहत वे बड़े घर, ऑफिस स्पेस, गेस्ट हाउस या स्टूडियो अपार्टमेंट बना सकते हैं. पैदल चलने वालों की सुविधा के लिए मेट्रो स्टेशनों को सीधे जोड़ने वाले भूमिगत या ऊंचे पैदल पथ बनाने का भी प्रावधान है.
यहां तीन ऑर्गनाइजेशन हैं - दिल्ली सरकार, L&DO और DDA। इनके सर्कल रेट अलग-अलग थे। इन तीनों के सर्कल रेट को एक करने के लिए L&DO और DDA को शामिल करते हुए एक किया गया। 1 जनवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जो रेट दिल्ली सरकार लागू करेगी, वही दोनों संस्थाओं पर भी लागू होंगे।… pic.twitter.com/TUU9IyPCGS— BJP Delhi (@BJP4Delhi) April 7, 2026
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब 'सिंगल विंडो' से मिलेगी मंजूरी
पुरानी नीतियों की जटिलताओं को खत्म करते हुए सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर विशेष जोर दिया है. अब निवेशकों और नागरिकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं काटने होंगे. एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड और दमकल विभाग जैसी एजेंसियों से अलग-अलग एनओसी लेने के बजाय अब एक ही पोर्टल पर आवेदन करना होगा. डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक विशेष 'टीओडी समिति' समय सीमा के भीतर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देगी. पहले विभिन्न प्रकार के शुल्क (अतिरिक्त FAR चार्ज, लैंड यूज चेंज चार्ज आदि) देने होते थे. अब इन सबको मिलाकर एक सिंगल एकल टीओडी शुल्क प्रस्तावित किया गया है. इसमें जल, सीवरेज और लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन के शुल्क भी शामिल होंगे.
परिवहन और पर्यावरण को लाभ
मेट्रो स्टेशनों के पास आबादी बसने से दिल्ली में निजी वाहनों का दबाव कम होगा और सार्वजनिक परिवहन (मेट्रो /RRTS) की राइडरशिप बढ़ेगी. यह न केवल प्रदूषण कम करने में सहायक होगा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा. खास बात यह है कि यह नीति न केवल चालू मेट्रो लाइनों पर बल्कि भविष्य में बनने वाले प्रस्तावित कॉरिडोर पर भी लागू होगी, जिससे निर्माण के साथ-साथ बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित होगा.
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