लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन : सीएम विष्णुदेव साय ने महिलाओं से किया संवाद, डिप्टी सीएम बोले करोड़पति दीदियां बनाने का है लक्ष्य
छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 10 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.सीएम विष्णुदेव साय ने लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन ये बात कही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 7, 2026 at 6:19 PM IST
रायपुर :मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लखपति दीदी ग्राम पोर्टल का शुभारंभ किया.इस दौरान उन्होंने महतारी वंदन योजना को लेकर भी बयान दिया. सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि जब हम महतारी वंदन योजना को शुरू कर रहे थे तो विपक्ष इस पर हस रहा था कि यह 2 महीने में बंद हो जाएगा. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम 24 किस्त दे चुके हैं जिसमें कुल 15000 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है. उन्होंने कहा कि ये लगातार चालू रहेगा. ये बातें सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित लखपति दीदी सम्मान सम्मेलन में कही.
लखपति दीदी को IIM रायपुर देगा प्रशिक्षण
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लखपति दीदी को करोड़पति बनने के लिए काम किया जाएगा. हमारी सरकार इसके लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि इसके लिए आईआईएम रायपुर प्रशिक्षण देगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है. सीएम ने कहा कि जब हर गांव में लखपति दीदी होगी तो उस गांव को लखपति गांव घोषित करेंगे और इसके लिए भी योजना को तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए यह जरूरी है कि सभी महिलाएं शिक्षित हो.क्योंकि जो महिलाएं शिक्षित होंगी वह दो घर को शिक्षित करेंगी. शादी से पहले अपने घर को और शादी के बाद जहां वो जाएंगे उस घर को.यही छत्तीसगढ़ के विकास का मजबूत आधार भी बनेगा.
सरकार मदद के लिए तैयार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए हैं. इस काम में महिला स्व-सहायता समूह साथ चल रहे हैं. महिलाएं इसमें हिस्सेदारी ले रही है. इससे लगातार देश का विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह जानकर काफी खुशी होती है कि हमारी दीदियां ड्रोन उड़ा रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके साथ हमारी सरकार खड़ी है और हर तरह से मदद करने को तैयार है.
यह हमारा लक्ष्य है कि जो पूरे राज्य में 8 लाख लखपति दीदी हैं उनको अब 10 लाख के लक्ष्य को पूरा करने का काम किया जाएगा.छत्तीसगढ़ में 10 लाख लखपति दीदी बनाई जाएगी, इसके लिए सरकार हर तरह से मदद को तैयार है- विष्णुदेव साय, सीएम
लखपति दीदी सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी तक आठ लखपति दीदी बन चुकी है. उन्होंने कहा कि जो प्रयास शुरु किया गया है यह काफी महत्वपूर्ण है. जब हम लोग 2023 में इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे थे तो विपक्ष के लोग यह कहते थे कि अरे इसका क्या होगा. हम लोग भी इस बात की चिंता कर रहे थे कि यह सफल होगा कि नहीं होगा. मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं आगे इस तरह का मंच बने. उसमें मैं रहूं या ना रहूं. हम लोग रहे या ना रहे. बीजेपी का जो कोई होगा अब हमारा लक्ष्य लखपति दीदी नहीं करोड़पति दीदी का है.
'करोड़पति दीदी बनाना है लक्ष्य'
विजय शर्मा ने कहा आज पूरे छत्तीसगढ़ में 8 लाख लखपति दीदी हैं जो आने वाले समय में करोड़पति बनेगी. उन्होंने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए जो काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है वह पूरे देश में सबसे अलग है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इसका उद्घाटन कर रहे थे तो यह बात कही जा रही थी कि इसका क्या होगा. लेकिन अब हम आपको यह कह सकते हैं कि लखपति दीदी के बजाय अब हम करोड़पति दीदी बना रहे हैं और अब आने वाले समय में हम लखपति गांव बनाएंगे.
जिस तरीके से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और जो महिलाएं आई हैं, वो बताता है कि महिलाएं किस तरीके से सशक्त हुई हैं. आज छत्तीसगढ़ के निर्माण में वे अपनी भूमिका निभा रही हैं. आप जिस काम को कर रही हैं और जिन लोगों ने अपने काम से लखपति बनने का सफर पूरा किया है तो वह लोगों के लिए प्रेरणा देती है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम छग
विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि राज्य में चल रही योजनाओं से महिलाओं को बहुत लाभ मिला है. उन्होने कहा कि यह आयोजन ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक उन्नयन का एक बड़ा आधार है. उन्होंने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 10 करोड़ 26 महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं. पूरे देश में 92 लाख स्व-सहायता समूह हैं. इसमें छत्तीसगढ़ से 30 लाख 85 हजार महिलाएं 2 लाख 87 हजार समूह से जुड़ी हुई हैं. राज्य में 16 हजार 188 ग्राम संगठन है.501 क्लस्टर स्तरीय संगठन हैं जो सक्रिय रूप से कम कर रहे हैं. जिनमें से 303 क्लस्टर को मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा.
बिहान से जुड़ी लगभग 15 लाख 18 हजार महिलाएं नई पद्धतियों को अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ा रही हैं. साथ ही पर्यावरण को भी ठीक कर रही हैं. इसके अतिरिक्त 6 लाख 36 हजार महिलाएं पशुपालन गतिविधियां जैसे मुर्गी पालन मत्स्य पालन बकरी पालन से अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर रही हैं- निहारिका बारिक सिंह,प्रमुख सचिव
नक्सल प्रभावित क्षेत्र की महिलाएं भी बनीं लखपति
विभाग की प्रमुख निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 23- 24 से लेकर 25- 26 तक 7 लाख 82 हजार महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था.जिसे लेकर किए गए काम और प्रयासों से 8 लाख 5 हजार से अधिक महिलाएं पहले ही लखपति बन चुकी हैं. इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी काफी महत्वपूर्ण है जहां एक लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी. लखपति दीदी गांव से लेकर समाज तक विकास को नया आयाम देने का काम कर रही हैं.
