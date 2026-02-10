दिल्ली में एक अप्रैल से शुरू होगी लखपति बिटिया योजना, कैबिनेट से मिली मंजूरी, लाड़ली योजना बंद

ETV Bharat / state

दिल्ली में एक अप्रैल से शुरू होगी लखपति बिटिया योजना
दिल्ली में एक अप्रैल से शुरू होगी लखपति बिटिया योजना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 10, 2026 at 7:41 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक दिल्ली में चल रही लाडली योजना को बंद कर दिया जाएगा. साथ ही एक अप्रैल से सरकार दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सरकार की तरफ से बेटियों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. सीएम गुप्ता ने बताया कि नई योजना शुरू करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.

सीएम गुप्ता ने बताया कि लाडली योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, इसके तहत अलग-अलग चरणों में कुल 36000 रूपये बैंक में जमा किए जाते थे. साथी यह राशि मैच्योरिटी पर मिलती थी. हालांकि, इस सूचना के तहत एक लाख से अधिक खाते अनक्लेम्ड रह गए थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद 31 हजार बच्चियों को चिन्हित कर 90 करोड़ रुपए जारी किए गए. इसके अलावा, 41000 और लाभार्थियों पहचान की गई, जिन्हें सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 100 करोड़ रूपये दिए जा रहे हैं. सीएम ने बताया कि इस योजना के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने तय किया है.

क्या है दिल्ली लखपति बिटिया योजना ?

  • 1 अप्रैल से योजना लागू करने को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है.
  • एक परिवार की दो बेटियां योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी.
  • वार्षिक आय सीमा एक लाख से बढ़कर एक लाख 20 हजार रुपए होगी.
  • पहले 36000 रूपये जमा होते थे अब 20000 रूपये अतिरिक्त दिए जाएंगे.
  • राशि स्नातक पूरा करने पर मिलेगी.

योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी शर्तें

  • बेटी का जन्म दिल्ली में होना चाहिए.
  • पूरा टीकाकरण अनिवार्य है.
  • मान्यता स्कूल से पढ़ाई
  • 18 साल से पहले विवाह नहीं

