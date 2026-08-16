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बिहार के इस अस्पताल के बंद कमरे में मिला महिला का शव, आत्महत्या या हत्या?

लखीसराय सदर अस्पताल में महिला सफाईकर्मी का संदिग्ध शव मिला है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. गोपाल प्रसाद आर्या की रिपोर्ट

LAKHISARAI SADAR HOSPITAL
लखीसराय सदर अस्पताल में जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 8:36 PM IST

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लखीसराय: बिहार के लखीसराय सदर अस्पताल में संविदा पर तैनात एक महिला सफाईकर्मी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है. इस घटना से अस्पताल परिसर में भारी हड़कंप मच गया है. मौके पर फोरेंसिक टीम मामले की गहन जांच में जुट गई है.

घंटों बंद रहा कमरा: बताया जा रहा है कि महिला ने अंदर से कमरा बंद कर लिया था जिसके बाद यह दुखद घटना सामने आई है. रविवार होने के कारण अस्पताल में सफाईकर्मी और चिकित्सक बहुत कम संख्या में कार्यरत थे. घंटों तक दरवाजा नहीं खुलने पर तैनात कर्मियों ने सूचना वरीय अधिकारियों को दी.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

दरवाजा तोड़कर निकाला शव: अस्पताल अधिकारी अमित कुमार ने कहा कि हमें जीविका दीदी से जानकारी मिली कि एक कमरे का दरवाजा घंटों से बंद है. इसके बाद होमगार्ड के माध्यम से दरवाजा तोड़ा गया तो महिला का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

"हमें जीविका दीदी से जानकारी मिली कि एक कमरे का दरवाजा घंटों से बंद है. इसके बाद होमगार्ड के माध्यम से दरवाजा तोड़ा गया तो महिला का शव बरामद हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है."- अमित कुमार,अस्पताल अधिकारी

पड़ोसी पर धमकी का आरोप: अधिकारी ने बताया कि इसके बाद घटना की जानकारी तुरंत कबैया थाना और परिजनों को दी गई. मृतका के पति ने बताया कि घर में कोई पारिवारिक विवाद नहीं था. हालांकि पति के अनुसार एक पड़ोसी युवक उनकी पत्नी को परेशान करता था और जान से मरवाने की धमकी भी दी थी.

सीसीटीवी फुटेज की जांच: वहीं कबैया थाना प्रभारी रणधीर कुमार ने कहा कि फॉरेंसिक टीम के माध्यम से जो भी तकनीकी जानकारी मिलेगी, उसी के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा. फिलहाल अस्पताल कर्मियों से पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बहुत बारीकी से जांच की जा रही है.

पुलिस की अग्रिम कार्रवाई: थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसा किसी गंभीर विवाद के कारण हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है. फिलहाल फोरेंसिक टीम वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मौके से जरूरी सबूत जुटाने में लगी है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के सही कारणों का खुलासा होगा.

"प्रथम दृष्टया हादसा किसी गंभीर विवाद के कारण हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है. फिलहाल फोरेंसिक टीम वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मौके से जरूरी सबूत जुटाने में लगी है.फॉरेंसिक टीम के माध्यम से जो भी तकनीकी जानकारी मिलेगी, उसी के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा." - रणधीर कुमार,थाना प्रभारी

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