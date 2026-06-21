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बिहार में नीट परीक्षा में पकड़े गए 10 मुन्ना भाई, बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर दबोचे गए संदिग्ध

नीट परीक्षा में बायोमेट्रिक मिलान में दबोचे गए 10 मुन्ना भाई ( ETV Bharat )

लखीसराय: बिहार के लखीसराय में NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जिले के चार परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान 10 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है. प्रशासन को आशंका है कि ये लोग दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे. सभी से पूछताछ की जा रही है. चार केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा : जिले में NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा चार परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई. परीक्षा की निगरानी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की टीम ने की. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में परीक्षा संचालन की व्यवस्था की गई, जबकि पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. चार केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा (ETV Bharat) परीक्षा के लिए तैयारी थी पूरी : परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, मजिस्ट्रेट, वीक्षक और विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी. प्रशासन के अनुसार परीक्षा को लेकर पिछले एक सप्ताह से तैयारी चल रही थी. बायोमेट्रिक जांच में सामने आया मामला : परीक्षा के दौरान प्रवेश और सत्यापन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया गया. इसी दौरान 10 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उनके दस्तावेजों और रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया. सीसीटीवी निगरानी में संदिग्ध पाए गए इन अभ्यर्थियों को तत्काल हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई.