ETV Bharat / state

बिहार में नीट परीक्षा में पकड़े गए 10 मुन्ना भाई, बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर दबोचे गए संदिग्ध

लखीसराय में NEET UG Re Exam 2026 के दौरान बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर 10 संदिग्ध अभ्यर्थी हिरासत में लिए गए.

नीट परीक्षा में बायोमेट्रिक मिलान में दबोचे गए 10 आरोपी
नीट परीक्षा में बायोमेट्रिक मिलान में दबोचे गए 10 मुन्ना भाई (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 21, 2026 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीसराय: बिहार के लखीसराय में NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जिले के चार परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान 10 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान नहीं होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है. प्रशासन को आशंका है कि ये लोग दूसरे अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे. सभी से पूछताछ की जा रही है.

चार केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा : जिले में NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा चार परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित की गई. परीक्षा की निगरानी जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की टीम ने की. जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में परीक्षा संचालन की व्यवस्था की गई, जबकि पुलिस अधीक्षक प्रेरणा कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया.

चार केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा
चार केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में हुई परीक्षा (ETV Bharat)

परीक्षा के लिए तैयारी थी पूरी : परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, मजिस्ट्रेट, वीक्षक और विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी. प्रशासन के अनुसार परीक्षा को लेकर पिछले एक सप्ताह से तैयारी चल रही थी.

बायोमेट्रिक जांच में सामने आया मामला : परीक्षा के दौरान प्रवेश और सत्यापन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक लिया गया. इसी दौरान 10 अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक उनके दस्तावेजों और रिकॉर्ड से मेल नहीं खाया. सीसीटीवी निगरानी में संदिग्ध पाए गए इन अभ्यर्थियों को तत्काल हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई.

बायोमेट्रिक जांच में सामने आया मामला
बायोमेट्रिक जांच में सामने आया मामला (ETV Bharat)

''हिरासत में लिए गए अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक स्वयं के रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा था. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि वे किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे.''- प्रभाकर कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी

इन केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा : लखीसराय में पुनर्परीक्षा के लिए चार केंद्र बनाए गए थे. इनमें केआरके हाई स्कूल, केंद्रीय विद्यालय किऊल, डीटी लखीसराय और हसनपुर हाई स्कूल प्लस टू विद्यालय शामिल हैं. सभी केंद्रों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की विशेष निगरानी रखी गई.

दो पालियों में हुई परीक्षा : परीक्षा दो पालियों में आयोजित की गई. पहली पाली सुबह 10 बजे शुरू हुई, जबकि दूसरी पाली दोपहर 1:30 बजे से शाम 5 बजे तक चली. परीक्षा समाप्त होने के बाद भी संदिग्ध अभ्यर्थियों से पूछताछ और दस्तावेजों का सत्यापन जारी है.

मुन्ना भाई बनकर आए थे या कोई तकनीकि गड़बड़ी? : प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि हिरासत में लिए गए अभ्यर्थी वास्तव में किसी अन्य परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे या बायोमेट्रिक रिकॉर्ड में कोई तकनीकी गड़बड़ी हुई है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- NEET UG 2026: 'पिछली बार से कठिन था प्रश्न', जानें एग्जाम के बाद क्या बोले परीक्षार्थी?

TAGGED:

NEET UG RE EXAM 2026
नीट परीक्षा में बायोमेट्रिक मिलान
LAKHISARAI NEET UG RE EXAM
CANDIDATES BIOMETRIC MISMATCH
NEET UG EXAM 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.