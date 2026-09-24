बिहार में सगे भाई पर गला रेतकर हत्या का आरोप, घर में दफनायी लाश, चार दिन बाद खुला राज
लखीसराय में भाई ने कथित तौर पर छोटे भाई की हत्या कर शव घर में दफना दिया, चार दिन बाद पुलिस ने बरामद किया. रिपोर्ट-गोपाल
Published : September 24, 2026 at 8:48 AM IST
लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. नगर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर उसके शव को घर के अंदर ही दफना दिया गया. पुलिस ने सूचना मिलने के बाद देर रात खुदाई कर शव बरामद किया है. मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने की बात पुलिस ने कही है.
घर के अंदर मिट्टी से आने लगी बदबू
पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान करीब 40 वर्षीय साधु यादव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि साधु यादव मानसिक रूप से अस्वस्थ था और पिछले कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रहा था. परिजनों और आसपास के लोगों को उसकी तलाश थी. इसी दौरान घर के एक हिस्से में मिट्टी से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को मिली. मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने संदिग्ध स्थान की खुदाई कराई. खुदाई के दौरान मिट्टी के नीचे से साधु यादव का शव बरामद हुआ.
बड़े भाई पर हत्या का आरोप
पुलिस की प्रारंभिक जांच में मृतक के बड़े सहोदर भाई माधव कुमार यादव का नाम सामने आया है. आरोप है कि माधव ने ही साधु की गला रेतकर हत्या की और शव को घर के अंदर दफना दिया. स्थानीय लोगों के अनुसार, हत्या करीब चार दिन पहले किए जाने की आशंका है. हालांकि, हत्या की वजह क्या थी और वारदात किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
'जांच के बाद स्थिति होगी स्पष्ट'
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि पुलिस को कुछ सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और स्थल की जांच की गई. संदिग्ध स्थान पर मिट्टी से दुर्गंध महसूस होने के बाद वहां खुदाई कराई गई, जिसमें युवक का शव बरामद हुआ.
''मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही हत्या की वजह और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों पर स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा.''- शिवम कुमार, SDPO
ये भी पढ़ें-