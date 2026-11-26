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लखीमपुर खीरी को संविधान दिवस पर बड़ी सौगात, 80 अंबेडकर स्थलों का होगा कायाकल्प

लखीमपुर खीरी में बदलेगा आंबेडकर स्थलों का स्वरूप ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी: संविधान दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी को विकास की सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात मिली है. डॉ. बीआर आंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत जिले की सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों की 10-10 ग्राम पंचायतों में कुल 80 आंबेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का शुभारंभ सीएम योगी ने किया. इसे लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सीएम योगी वर्चुअल माध्यम से जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों से जुड़े.

कार्यक्रम के सजीव प्रसारण में लोगों से जुड़े सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat) आंबेडकर स्थल का बदलेगा स्वरूप

योजना के तहत चयनित आंबेडकर स्थलों पर स्टील ग्रिल बाउंड्रीवाल, शेड, टाइलीकरण, इंटरलॉकिंग, आरसीसी बेंच और सोलर हाईमास्ट लाइट जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे इन स्थलों का व्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधायुक्त स्वरूप मिलेगा,. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों के विकास के साथ सामाजिक समरसता और समानता का संदेश भी मजबूत होगा.

कार्यक्रम का सजीव प्रसारण

मितौली तहसील क्षेत्र के कस्ता विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में विधायक सौरभ सिंह सोनू और जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने विभिन्न विकास कार्यों के शिलापट्टों का अनावरण कर शिलान्यास किया. जिले के सभी 80 चयनित स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों ने डॉ. बीआर आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया. श्रीनगर में विधायक मंजू त्यागी, गोला में अमन गिरि, बांकेगंज में रोमी साहनी, निघासन में शशांक वर्मा और धौरहरा में विनोद शंकर अवस्थी समेत अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल हुए.

कुल 80 आंबेडकर स्थलों के सौंदर्यीकरण-विकास की योजना (Photo Credit; ETV Bharat)