लखीमपुर खीरी में बाघ का हमला; खेत में चारा लेने गए युवक को बनाया निवाला, मिला क्षत विक्षत शव
पलिया वन रेंज क्षेत्र के ग्राम खुशीपुर का मामला. हिंसक वन्य जीवों के लगातार हमलों से दहशत में ग्रामीण.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:47 AM IST
लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकल कर हिंसक वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में हमला जारी है. बीते सोमवार को पलिया वन रेंज क्षेत्र के खुशीपुर गांव के एक नवयुवक की बाघ ने जान ले ली. युवक खेत में चारा लेने गया था. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन बाघ जंगल में जा चुका था. वन विभाग ने जल्द ही खूंखार बाघ को पकड़ने का दावा किया है.
बताया गया कि सोमवार दोपहर पलिया वन रेंज के ग्राम खुशीपुर निवासी युवक रोहित (20) पुत्र राजकुमार खेत पर चारा लेने गया था. जहां पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया. अचानक हमले से रोहित संभल नहीं पाया और बाघ ने उसे गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया. रोहित के चीख पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े. इसके बाद बाघ जंगल में भाग गया. बाघ ने रोहित का शव क्षत विक्षत कर दिया था.
ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के डेढ़ घंटे बाद तक वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे. ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बाघ, हाथी और जंगली सुअरों की आवाजाही बनी हुई है. जिससे हर समय दहशत के साये में रहने को मजबूर हैं. जंगली जीवों के हमलों और लोगों की मौत के बावजूद वन विभाग कोई ठोस सुरक्षा व स्थाई इंतजाम नहीं कर रहा है. ग्रामीणों ने आश्वासन देने के बजाय धरातल पर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.
पलिया रेंजर विनय कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को मौके पर भेज दिया गया है. स्वयं भी घटनास्थल का जायजा लेंगे. रेंजर ने दावा किया है कि क्षेत्र में वन विभाग की टीम द्वारा लगातार निगरानी और कांबिंग की जा रही है.
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