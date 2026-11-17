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लखीमपुर खीरी में बाघ का हमला; खेत में चारा लेने गए युवक को बनाया निवाला, मिला क्षत विक्षत शव

लखीमपुर खीरी में बाघ ने युवक को मार डाला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकल कर हिंसक वन्य जीवों का रिहायशी इलाकों में हमला जारी है. बीते सोमवार को पलिया वन रेंज क्षेत्र के खुशीपुर गांव के एक नवयुवक की बाघ ने जान ले ली. युवक खेत में चारा लेने गया था. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन बाघ जंगल में जा चुका था. वन विभाग ने जल्द ही खूंखार बाघ को पकड़ने का दावा किया है.

बताया गया कि सोमवार दोपहर पलिया वन रेंज के ग्राम खुशीपुर निवासी युवक रोहित (20) पुत्र राजकुमार खेत पर चारा लेने गया था. जहां पहले से घात लगाए बैठे बाघ ने हमला कर दिया. अचानक हमले से रोहित संभल नहीं पाया और बाघ ने उसे गंभीर रूप से लहूलुहान कर दिया. रोहित के चीख पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी डंडे लेकर दौड़े. इसके बाद बाघ जंगल में भाग गया. बाघ ने रोहित का शव क्षत विक्षत कर दिया था.