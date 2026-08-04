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संसद परिसर में "चंदा चोरी" ड्रामा को लेकर लखीमपुर में उबाल, हिंदू महासभा ने फूंका पप्पू यादव का पुतला

हिंदू महासभा ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपकर मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंकते हिंदू महासभा के सदस्य.
लखीमपुर खीरी ; कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंकते हिंदू महासभा के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 12:24 PM IST

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लखीमपुर खीरी : संसद परिसर में कथित भगवान श्रीराम के अपमान के विरोध में लखीमपुर खीरी में सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट गेट पर सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई. इसके बाद प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.

सांसद का पुतला जलाते हिंदू महासभा के सदस्य.
सांसद का पुतला जलाते हिंदू महासभा के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 31 जुलाई को संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव समेत कई सांसदों के द्वारा "चंदा चोरी" का नाटक करके भगवान श्रीराम का अपमान किया गया. जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसी टिप्पणी या आचरण स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है.


अखिल भारत हिन्दू महासभा के जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा, "भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं. किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य या बयान स्वीकार नहीं किया जा सकता. हमारी मांग है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए तथा कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए. धार्मिक भावनाओं का सम्मान हर नागरिक और जनप्रतिनिधि का दायित्व है.

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