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संसद परिसर में "चंदा चोरी" ड्रामा को लेकर लखीमपुर में उबाल, हिंदू महासभा ने फूंका पप्पू यादव का पुतला

लखीमपुर खीरी ; कलेक्ट्रेट गेट पर पुतला फूंकते हिंदू महासभा के सदस्य. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : संसद परिसर में कथित भगवान श्रीराम के अपमान के विरोध में लखीमपुर खीरी में सोमवार को अखिल भारत हिंदू महासभा सहित विभिन्न हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान लखीमपुर खीरी के कलेक्ट्रेट गेट पर सांसद पप्पू यादव का पुतला फूंककर नारेबाजी की गई. इसके बाद प्रदर्शनकारी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर मामले में कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की.

सांसद का पुतला जलाते हिंदू महासभा के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)

अखिल भारत हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि 31 जुलाई को संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव समेत कई सांसदों के द्वारा "चंदा चोरी" का नाटक करके भगवान श्रीराम का अपमान किया गया. जिससे करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसी टिप्पणी या आचरण स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है.