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लखीमपुर खीरी में चाचा ने भतीजे की गला रेतकर की हत्या, मां भी हमले में घायल

लखीमपुर खीरी: जिले के निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तारानगर गांव में बीती गुरुवार देर रात जमीन के विवाद ने खूनी रूप ले लिया. घर में सो रहे 8 वर्षीय मासूम बच्चे की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि उसे बचाते समय उसकी मां पर भी जानलेवा हमला किया गया. गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन में चल रहा है. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है.



जानकारी के अनुसार निघासन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत तारानगर गांव निवासी कुंज बिहारी ने बताया कि चचेरे भाइयों सियाराम और हरेराम के साथ लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. उनका आरोप है कि गुरुवार देर रात जब उनकी भाभी ज्ञान देवी पत्नी राम प्रसाद 8 वर्षीय पुत्र रवि के साथ घर में चारपाई पर सो रही थीं, तभी सियाराम और हरेराम घर में घुस आए. दोनों ने मां-बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.



हमले में 8 वर्षीय रवि की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपियों ने मासूम का गला रेत दिया, जबकि बीच-बचाव करने पहुंची उसकी मां ज्ञान देवी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया. चीख-पुकार सुनकर कुंजबिहारी समेत आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. इस दौरान आरोपी फरार हो गए.





घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. शुक्रवार को घायल ज्ञान देवी ने निघासन कोतवाली पहुंचकर दोनों आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी और कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

बताया जा रहा है कि हत्या के आरोपी मृतक रवि के सगे चचेरे चाचा हैं.



निघासन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अवध राज सिंह सेंगर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है.



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