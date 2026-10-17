लखीमपुर खीरी : नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार 2 नर्सिंग छात्राओं और युवक को कुचला, मौत
हादसे के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार, पुलिस ने कब्जे में लिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:40 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 6:16 PM IST
लखीमपुर खीरी : जिले के भीरा-पलिया नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार दो नर्सिंग छात्राओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा. इस हादसे में जिस तीसरे व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है.
शनिवार को पलिया भीरा रोड पर रपटा पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को सीधी टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.
मृतकों में निघासन क्षेत्र के बोझनपुरवा की प्रियंका (24) और क्रांति (करीब 20) शामिल हैं. दोनों भीरा के संतगढ़ स्थित वन बीट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्सिंग की छात्राएं थीं. हादसे में बाइक चालक युवक की भी मौत हो गई, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष बताई जा रही है. फिलहाल उसकी पहचान की जा रही है. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
बताया जाता है कि दोनों छात्राएं रोजाना करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय कर कॉलेज आती-जाती थीं. क्रांति निघासन तहसील क्षेत्र के बोझिया गांव निवासी राम लोटन की बेटी थी और बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी. वहीं, प्रियंका बोटन पुरवा निवासी पृथ्वी पाल की बेटी थी. दोनों परिवारों के लिए यह हादसा दुखों का पहाड़ बनकर टूटा है.
भीरा थानाध्यक्ष अमित पांडेय ने बताया कि सूचना मिलते ही वह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए थे. पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार है, जबकि ट्रक को कब्जे में लिया गया है. पुलिस तीसरे मृतक की पहचान करने और हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई में जुटी है.
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