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लखीमपुर खीरी : नेशनल हाईवे पर ट्रक ने बाइक सवार 2 नर्सिंग छात्राओं और युवक को कुचला, मौत

प्रियंका और क्रांति (फाइल फोटो) ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : जिले के भीरा-पलिया नेशनल हाईवे पर ट्रक और बाइक की भीषण टक्कर में बाइक सवार दो नर्सिंग छात्राओं समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा. इस हादसे में जिस तीसरे व्यक्ति की मौत हुई है, उसकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है.

शनिवार को पलिया भीरा रोड पर रपटा पुल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को सीधी टक्कर मार दी. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के नीचे फंस गई. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.