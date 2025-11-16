ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी में पकड़ी गई बाघिन, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

लखीमपुर खीरी में पकड़ी गई बाघिन. ( Forest Department. )

लखीमपुर खीरी: जिले के मझगई वन रेंज में रविवार को आतंक बनी बाघिन आखिर पकड़ ली गई. इस बाघिन की वजह से बसंतापुर क्षेत्र में दहशत थी. वन विभाग की टीम ने बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया. क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाने वाली इस बाघिन के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने बीते शुक्रवार से ही पिंजरे लगाया. वहीं, बाघिन के पकड़े जान के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

ड्रोन और ट्रैप कैमरे लगाए थे: क्षेत्रीय वन अधिकारी अंकित कुमार के मुताबिक वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से इस बाघिन की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. इस अभियान में पलिया रेंज स्टाफ एवं साउथ सुनारीपुर की टीम लगी हुई थी. बीते शुक्रवार को वन विभाग ने रणनीति के तहत बसंतापुर क्षेत्र के संभावित स्थलों पर पिंजरे लगाए थे. साथ ही ड्रोन, 10 ट्रैप कैमरे और विशेषज्ञों की मदद ली थी.