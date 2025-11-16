लखीमपुर खीरी में पकड़ी गई बाघिन, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस
बसंतापुर क्षेत्र में आतंक मचा रही थी, ट्रेंकुलाइज कर वन विभाग की टीम ने पकड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2025 at 1:57 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के मझगई वन रेंज में रविवार को आतंक बनी बाघिन आखिर पकड़ ली गई. इस बाघिन की वजह से बसंतापुर क्षेत्र में दहशत थी. वन विभाग की टीम ने बाघिन को ट्रेंकुलाइज कर सुरक्षित पकड़ लिया. क्षेत्र में लगातार दहशत फैलाने वाली इस बाघिन के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. वन विभाग ने बीते शुक्रवार से ही पिंजरे लगाया. वहीं, बाघिन के पकड़े जान के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.
ड्रोन और ट्रैप कैमरे लगाए थे: क्षेत्रीय वन अधिकारी अंकित कुमार के मुताबिक वन विभाग की टीम पिछले कई दिनों से इस बाघिन की लोकेशन ट्रेस कर रही थी. इस अभियान में पलिया रेंज स्टाफ एवं साउथ सुनारीपुर की टीम लगी हुई थी. बीते शुक्रवार को वन विभाग ने रणनीति के तहत बसंतापुर क्षेत्र के संभावित स्थलों पर पिंजरे लगाए थे. साथ ही ड्रोन, 10 ट्रैप कैमरे और विशेषज्ञों की मदद ली थी.
एक घंटे तक चला ऑपरेशन: उनके मुताबिक रविवार की सुबह बाघिन की लोकेशन मिली. वन विभाग के वन चिकित्सा अधिकारी डॉ. दयाशंकर, वन दरोगा मनोज यादव, फॉरेस्ट गार्ड भूपेंद्र, और अन्य कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से एक सटीक और सुरक्षित ऑपरेशन चलाया. करीब एक घंटे की कोशिश के बाद बाघिन को ट्रेंकुलाइज किया गया. टीम ने बेहद सावधानी से बाघिन को आवश्यक मेडिकल जांच के लिए विशेष वाहन में शिफ्ट किया.
वन अधिकारी क्या बोले: क्षेत्रीय वन अधिकारी अंकित कुमार ने बताया कि यह ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था. बाघिन लगातार मूव कर रही थी और गांवों में जा रही थी. यदि समय रहते कार्रवाई न होती तो किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रहती है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता थी इसलिए पूरी टीम लगातार मैदान पर डटी रही. उन्होंने बताया कि बाघिन को अभी वन रेंज कार्यालय में रखा गया है. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
ग्रामीणों ने ली राहत की सांस: बाघिन के पकड़े जाने की खबर मिलते ही बसंतापुर सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. वन विभाग अब बाघिन को सुरक्षित मझगई वन रेंज कार्यालय लेकर पहुंची है. वन्यजीव विशेषज्ञों चिकित्सकों की निगरानी में उसे रखा गया है. वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अभी भी सतर्क रहें. जंगल की तरफ अकेले न जाएं.
ये भी पढ़ेंः बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया, दो दिन पहले बच्ची को उठा ले गया था