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लखीमपुर खीरी में डूबने से हादसा; घाघरा नदी में नहाने गईं 3 किशोरियां डूबीं, 1 को ग्रामीणों ने बचाया, 2 लापता

घाघरा नदी में डूबी किशोरियों की खोज में अभियान. ( Photo Credit : ETV Bharat )