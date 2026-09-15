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लखीमपुर खीरी में डूबने से हादसा; घाघरा नदी में नहाने गईं 3 किशोरियां डूबीं, 1 को ग्रामीणों ने बचाया, 2 लापता

ईसानगर थाना क्षेत्र के हटवा मजरा फिरोजाबाद गांव में सोमवार सुबह हुई घटना.

घाघरा नदी में डूबी किशोरियों की खोज में अभियान.
घाघरा नदी में डूबी किशोरियों की खोज में अभियान. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:54 AM IST

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लखीमपुर खीरी : ईसानगर थाना क्षेत्र के हटवा मजरा फिरोजाबाद गांव में सोमवार सुबह घाघरा नदी में नहाने गईं तीन किशोरियों की जान मुसीबत में फंस गई. नदी में नहाने उतरीं तीनों किशोरियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और तेज धारा की चपेट में आकर डूबने लगीं. चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक किशोरी को बचा लिया, लेकिन दो किशोरियां नदी की तेज धार में बह गईं. देर रात तक दोनों का कोई पता नहीं चला.

घाघरा नदी में डूबी किशोरियों के लिए सर्च अभियान. (Video Credit : ETV Bharat)



हटवा गांव निवासी प्यारेलाल की बेटी शैलेन्द्री (10) और सुनीता (15) तथा रामप्रसाद की बेटी गोल्डी (11) सोमवार को अपने खेत को देखने के लिए घाघरा नदी के किनारे गई थीं. खेत देखने के बाद तीनों नदी में नहाने लगीं. इसी दौरान वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं.

रोते बिलखते किशोरियों के परिजन.
रोते बिलखते किशोरियों के परिजन. (Photo Credit : ETV Bharat)


किशोरियों को डूबता देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण तत्काल नदी की ओर दौड़े और बचाव का प्रयास शुरू कर दिया. काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने शैलेन्द्री को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया. हालांकि, गोल्डी और सुनीता तेज बहाव में बह गईं. इसके बाद ग्रामीणों ने नदी में उतरकर दोनों की तलाश शुरू कर दी.


घटना की जानकारी मिलने पर ईसानगर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची. एसडीएम धौरहरा राशी कृष्णा समेत तहसील प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान की निगरानी शुरू की. स्थानीय गोताखोरों और एसडीआरएफ टीम की मदद से नदी में दोनों किशोरियों की तलाश कराई जा रही है.


सीओ धौरहरा शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि दोनों लापता किशोरियों की तलाश के लिए पुलिस टीम मौके पर मौजूद है. स्थानीय गोताखोरों की मदद ली जा रही है. एसडीआरएफ टीम के पहुंचने के बाद सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है. खबर भेजे जाने तक गोल्डी और सुनीता का कोई पता नहीं चल सका था. वहीं, तहसीलदार आदित्य विशाल ने बताया कि घटना में प्रभावित परिवारों को नियमानुसार दैवी आपदा के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी.

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