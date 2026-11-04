ETV Bharat / state

लखीमपुर खीरी: स्कूल ड्रेस में पेड़ से लटके मिले छात्र और छात्रा के शव, मंगलवार की छुट्टी के बाद से लापता थे दोनों

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक छात्र और छात्रा के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके मिले हैं. मंगलवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद से दोनों ही बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे थे. परिजन पूरी रात उनकी तलाश में परेशान रहे, लेकिन बुधवार को दोनों के शव मिले. दोनों बच्चे स्कूल की पोशाक में थे.

स्कूल से लापता होने के बाद से तलाश में जुटे थे परिजन: यह मामला मैगलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां के रहने वाले छात्र और छात्रा एक ही इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे. मंगलवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. देर शाम तक बेटी के घर न पहुंचने पर चिंतित परिजनों ने स्कूल में संपर्क किया और अन्य छात्राओं से जानकारी ली. इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर से उनकी खोजबीन शुरू की और पुलिस को भी इस अनहोनी की सूचना दे दी.