लखीमपुर खीरी: स्कूल ड्रेस में पेड़ से लटके मिले छात्र और छात्रा के शव, मंगलवार की छुट्टी के बाद से लापता थे दोनों
लखीमपुर खीरी के मैगलगंज थाना क्षेत्र में स्कूल ड्रेस पहने एक छात्र और छात्रा के शव पेड़ से लटके मिले. पुलिस जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:22 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 9:34 PM IST
लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में एक छात्र और छात्रा के शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटके मिले हैं. मंगलवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद से दोनों ही बच्चे अपने घर नहीं पहुंचे थे. परिजन पूरी रात उनकी तलाश में परेशान रहे, लेकिन बुधवार को दोनों के शव मिले. दोनों बच्चे स्कूल की पोशाक में थे.
स्कूल से लापता होने के बाद से तलाश में जुटे थे परिजन: यह मामला मैगलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है, जहां के रहने वाले छात्र और छात्रा एक ही इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे. मंगलवार की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों घर के लिए निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. देर शाम तक बेटी के घर न पहुंचने पर चिंतित परिजनों ने स्कूल में संपर्क किया और अन्य छात्राओं से जानकारी ली. इसके बाद परिजनों ने अपने स्तर से उनकी खोजबीन शुरू की और पुलिस को भी इस अनहोनी की सूचना दे दी.
भाई ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप: बुधवार दोपहर जब दोनों के शव स्कूल ड्रेस में पेड़ से लटके होने की खबर गांव में पहुंची, तो वहां भीड़ जमा हो गई. छात्रा के भाई ने कहा कि उसकी बहन और छात्र को बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद फंदे पर लटकाया गया है. उसने बहन के साथ दुष्कर्म किए जाने का शक जताते हुए सभी दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की. नाराजगी और विरोध के बाद पुलिस ने परिजनों को समझा-बुझाकर दोनों शवों को नीचे उतरवाया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच: मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय, मैगलगंज थाना प्रभारी और मितौली क्षेत्राधिकारी यदुवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया पूरी की और हर एंगल से मौके पर जांच की. सीओ यदुवेंद्र यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस अन्य सभी पहलुओं को भी ध्यान में रखकर जांच कर रही है और मौत की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो सकेगी.
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