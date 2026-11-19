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लखीमपुर: तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को रौंदा; दोनों की मौत, दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

फुटपाथ पर कपड़े बेचकर घर लौट रहे बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत,. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ढखेरवा इलाके में बुधवार देर शाम एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने दो हंसते-खेलते परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. बाजार में कपड़े बेचकर अपनी बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों को बस ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों की जान चली गई.

इस हादसे में 32 वर्षीय संदीप कुमार जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 20 वर्षीय नीतीश कुमार जायसवाल ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. संदीप की असमय मौत ने उसके पूरे परिवार को गहरे आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया है, क्योंकि उसकी दो मासूम बेटियां सौम्या (5) और प्रज्ञा (करीब 3 वर्ष) अब पिता के साये से हमेशा के लिए महरूम हो गई हैं.

जानकारी देता भाई विपनेश. (Video Credit: ETV Bharat) कपड़े बेचकर घर लौटते वक्त हुआ हादसा: दोनों नौजवानों की एक साथ मौत की खबर पहुंचने के बाद से उनके पैतृक गांव चहलुआ में गहरा मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है. पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि पढ़ुआ थाना क्षेत्र के चहलुआ गांव निवासी संदीप कुमार पुत्र शिव सागर और उसका चचेरा भाई नीतीश कुमार पुत्र राम बहादुर बुधवार को ढखेरवा बाजार में फुटपाथ पर कपड़े बेचने गए थे. दिनभर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को दोनों ने अपनी दुकान समेटी और बाइक पर सवार होकर खुशी-खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए. जैसे ही वे धौरहरा मार्ग पर वर्मा फिलिंग स्टेशन के सामने पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.