लखीमपुर: तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने बाइक सवार दो चचेरे भाइयों को रौंदा; दोनों की मौत, दो बेटियों के सिर से उठा पिता का साया
ढखेरवा में डबल डेकर बस की टक्कर से बाइक सवार दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. दोनों बाजार में कपड़े बेचकर लौट रहे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 5:00 PM IST
लखीमपुर: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ढखेरवा इलाके में बुधवार देर शाम एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने दो हंसते-खेलते परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. बाजार में कपड़े बेचकर अपनी बाइक से घर लौट रहे दो चचेरे भाइयों को बस ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दोनों की जान चली गई.
इस हादसे में 32 वर्षीय संदीप कुमार जायसवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल 20 वर्षीय नीतीश कुमार जायसवाल ने जिला अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. संदीप की असमय मौत ने उसके पूरे परिवार को गहरे आर्थिक और मानसिक संकट में डाल दिया है, क्योंकि उसकी दो मासूम बेटियां सौम्या (5) और प्रज्ञा (करीब 3 वर्ष) अब पिता के साये से हमेशा के लिए महरूम हो गई हैं.
कपड़े बेचकर घर लौटते वक्त हुआ हादसा: दोनों नौजवानों की एक साथ मौत की खबर पहुंचने के बाद से उनके पैतृक गांव चहलुआ में गहरा मातम पसरा हुआ है और हर आंख नम है. पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर ने जानकारी देते हुए बताया कि पढ़ुआ थाना क्षेत्र के चहलुआ गांव निवासी संदीप कुमार पुत्र शिव सागर और उसका चचेरा भाई नीतीश कुमार पुत्र राम बहादुर बुधवार को ढखेरवा बाजार में फुटपाथ पर कपड़े बेचने गए थे. दिनभर कड़ी मेहनत करने के बाद शाम को दोनों ने अपनी दुकान समेटी और बाइक पर सवार होकर खुशी-खुशी अपने घर के लिए रवाना हो गए. जैसे ही वे धौरहरा मार्ग पर वर्मा फिलिंग स्टेशन के सामने पहुंचे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया.
अस्पताल में इलाज के दौरान नीतीश ने तोड़ा दम: बस और बाइक की टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों चचेरे भाई उछलकर दूर सड़क पर जा गिरे और लहूलुहान हो गए. सिर में गंभीर चोट लगने के कारण संदीप ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि नीतीश की सांसें चल रही थीं और वह गंभीर रूप से घायल था. हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पढ़ुआ पुलिस ने तत्काल घायल नीतीश को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद देर रात उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने मौके से दुर्घटनाग्रस्त डबल डेकर बस और क्षतिग्रस्त बाइक को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद गुरुवार दोपहर करीब 1 बजकर 20 मिनट पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम शुरू कराया गया.
पत्नी के सामने बेटियों की परवरिश का संकट: संदीप के छोटे भाई विपनेश ने बताया कि तीन भाइयों में संदीप सबसे बड़ा था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर टिकी हुई थी. साल 2019 में संदीप की शादी हुई थी और उसके परिवार में पत्नी के अलावा दो बहुत छोटी बेटियां हैं, जिनका पालन-पोषण वह मेहनत-मजदूरी और फुटपाथ पर कपड़े बेचकर करता था. संदीप की मौत के बाद अब उसकी पत्नी के सामने दो मासूम बेटियों की परवरिश और परिवार के भरण-पोषण का बेहद गंभीर संकट खड़ा हो गया है. इस पूरे मामले में पढ़ुआ थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित पुंडीर ने स्पष्ट किया कि ढखेरवा-धौरहरा मार्ग पर हुए इस हादसे में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पुलिस मामले में नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है.
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