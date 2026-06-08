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लखीमपुर खीरी: कथित अपहरण के विरोध में एसपी ऑफिस का घेराव; हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, ASP को सौंपी गई जांच

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल: अखिल भारत हिन्दू महासभा के जिला अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा कि जिले में हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. उनका कहना है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में स्थानीय पुलिस अपेक्षित गंभीरता और संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नीमगांव थाना क्षेत्र की एक युवती को मितौली क्षेत्र निवासी इरफान गाजी बीते 23 मई को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था. परिजनों की तहरीर पर 26 मई को मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने युवती को बरामद कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया.

सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई. प्रदर्शन के दौरान पीड़िता की मां की तबीयत अचानक बिगड़ने से कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल भी बन गया.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले में एक युवती के कथित अपहरण और धर्म छिपाकर प्रेमजाल में फंसाने के आरोपों को लेकर सोमवार को भारी हंगामा हुआ. अखिल भारत हिन्दू महासभा समेत विभिन्न हिन्दू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी और प्रदर्शन किया.

परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप: परिजनों का आरोप है कि युवती का बयान उनकी मौजूदगी में नहीं लिया गया और शिकायत करने पर उन्हें थाने में उल्टा प्रताड़ित किया गया. इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न हिन्दू संगठनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और नीमगांव थाना प्रभारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता आचार्य संजय मिश्रा ने कहा कि हिंदू कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि युवतियों को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जरूरी है और जांच होनी चाहिए कि कहीं इन लोगों के तार झांगुर बाबा से तो नहीं जुड़े हुए हैं.

बीजेपी नेताओं ने एसपी से की मुलाकात: हिन्दू संगठनों के बुलावे पर भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता भी मौके पर पहुंचे. उनके साथ भाजपा नेता उमाशंकर मिश्र एवं अन्य पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग से मुलाकात कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की. अरविंद गुप्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है. एसपी ने भरोसा दिलाया है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

बढ़ते मामलों पर हिंदू संगठनों ने जताई चिंता: प्रदर्शन के दौरान अचानक पीड़िता की मां की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें स्थिति गंभीर होने पर तत्काल एंबुलेंस बुलाकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. इस घटना के बाद कुछ देर के लिए पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. विनोद गुप्ता ने दावा किया कि लखीमपुर खीरी जिले में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं. उन्होंने पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि बीते दिनों शिकार हुई एक युवती का शव लखनऊ से बरामद हुआ था, वहीं एक अन्य आरोपी उत्तराखंड के ऋषिकेश में नाम बदलकर रह रहा था.

अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई जांच: इस प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, उमाशंकर मिश्र, राजेश सिंह, आचार्य संजय मिश्रा, विपिन मिश्रा, मनोज वर्मा, कन्हैया बाजपेयी, कुमदेश शंकर शुक्ला, विनोद गुप्ता और राम पांडे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने इसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय को सौंप दी है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

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