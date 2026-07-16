लखीमपुर खीरी में नदी में नहाते समय 12 वर्षीय किशोर को खींच ले गया मगरमच्छ, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग
लखीमपुर खीरी के खीरी थाना क्षेत्र में शारदा नदी में नहा रहे 12 साल के मासूम अनिकेत को मगरमच्छ गहरे पानी में खींच ले गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 5:15 PM IST
लखीमपुर खीरी: जिले के खीरी थाना क्षेत्र में रौलिया गांव का 12 वर्षीय किशोर नदी में नहाते समय मगरमच्छ का शिकार हो गया. मगरमच्छ उसे देखते ही देखते गहरे पानी में खींच ले गया. घटना के 24 घंटे बाद भी किशोर का कोई सुराग नहीं लग सका है. NDRF की टीम, स्थानीय गोताखोर और पुलिस की टीम लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.
दोस्तों के साथ नहाने गया था अनिकेत: खीरी थाना क्षेत्र के रौलिया गांव निवासी रमेश सत्यार्थी का 12 वर्षीय पुत्र अनिकेत बीते बुधवार दोपहर करीब तीन बजे अपने साथियों के साथ नकहा चौकी क्षेत्र के सकेथू गांव के पास पुल के समीप शारदा नदी में नहा रहा था.
इसी दौरान पानी में छिपे एक विशालकाय मगरमच्छ ने अचानक उसके पैर को जबड़ों में दबोच लिया. इससे पहले कि साथ मौजूद बच्चे कुछ समझ पाते, मगरमच्छ अनिकेत को गहरे पानी में खींचकर गायब हो गया. घटना से मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बच्चों की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण दौड़ पड़े.
NDRF और गोताखोरों की टीमें खोजबीन में जुटीं: घटना की सूचना मिलते ही खीरी थाना पुलिस, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थानीय गोताखोरों के साथ नदी में तत्काल तलाश शुरू कराई गई. बाद में एनडीआरएफ की टीम को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर बुलाया गया. नदी में बड़े जाल डाले गए हैं और संभावित स्थानों पर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है.
24 घंटे बाद भी नहीं मिला कोई सुराग: आज गुरुवार को घटना के 24 घंटे पूरे होने के बाद भी अनिकेत का कोई सुराग नहीं मिल सका. प्रशासन की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. इस घटना के बाद नदी किनारे बसे गांवों में भारी भय का माहौल है और अनिकेत के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि नदी में मगरमच्छों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों की जान जोखिम में पड़ गई है.
वन विभाग से सुरक्षा बढ़ाने की मांग: उनका कहना है कि बच्चे और ग्रामीण रोजमर्रा के कामों के लिए नदी पर निर्भर रहते हैं, इसलिए वन विभाग और प्रशासन को नदी किनारे चेतावनी बोर्ड लगाने, निगरानी बढ़ाने और मगरमच्छों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए. खीरी थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश सिंह ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय गोताखोर और पुलिस संयुक्त रूप से लगातार नदी में तलाश अभियान चला रहे हैं. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर संभावित स्थान पर खोजबीन की जा रही है. फिलहाल किशोर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन प्रशासन पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है.
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