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लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, जीजा-साले की मौके पर मौत

लखीमपुर खीरी के शारदा नगर थाना क्षेत्र के पतरासी में तेज रफ्तार बस और बाइक की भिड़ंत में जीजा-साले की मौके पर मौत हो गई.

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पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 10:24 PM IST

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लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के शारदा नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. पतरासी में नीरज बैंक्वेट हॉल के पास तेज रफ्तार बस और बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार जीजा-साले की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और कुछ ही देर में राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई.

स्प्लेंडर बाइक के उड़े परखच्चे: हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लखीमपुर से ढखेरवा की ओर जा रही बस से सामने से आ रही स्प्लेंडर प्लस बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से पतरासी की ओर जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे.

मौके पर ही दो युवकों ने तोड़ा दम: गंभीर चोटों के कारण दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मृतकों की पहचान शारदा नगर थाना क्षेत्र के बेलखुर्द निवासी रमेश चंद्र और नीमगांव थाना क्षेत्र निवासी उनके साले सियाराम के रूप में हुई है. दोनों की मौत की खबर जैसे ही परिवार वालों तक पहुंची, घरों में कोहराम मच गया.

पुलिस ने बस और बाइक को लिया कब्जे में: परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और एक साथ दो मौतों से गांव में मातम का माहौल है. हादसे की सूचना मिलते ही शारदा नगर थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजमोहन बनमाली पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जिला मॉर्चरी भेज दिया. पंचायतनामा की कार्रवाई के साथ ही पुलिस ने दुर्घटना में शामिल बस और बाइक को भी कब्जे में ले लिया है.

हादसे के कारणों की जांच कर रही पुलिस: पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और चालक की तलाश की जा रही है. सीओ सिटी विवेक तिवारी ने बताया कि शारदा नगर थाना क्षेत्र में बस और बाइक की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है. दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटना में शामिल वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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