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लखीमपुर खीरी में सड़क हादसा: तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर, जीजा-साले की मौके पर मौत

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के शारदा नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. पतरासी में नीरज बैंक्वेट हॉल के पास तेज रफ्तार बस और बाइक की आमने-सामने हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार जीजा-साले की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद दोनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे. दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और कुछ ही देर में राहगीरों की भारी भीड़ जुट गई.

स्प्लेंडर बाइक के उड़े परखच्चे: हादसा शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लखीमपुर से ढखेरवा की ओर जा रही बस से सामने से आ रही स्प्लेंडर प्लस बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों युवक बाइक से पतरासी की ओर जा रहे थे. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों बाइक सवार सड़क पर जा गिरे.

मौके पर ही दो युवकों ने तोड़ा दम: गंभीर चोटों के कारण दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मृतकों की पहचान शारदा नगर थाना क्षेत्र के बेलखुर्द निवासी रमेश चंद्र और नीमगांव थाना क्षेत्र निवासी उनके साले सियाराम के रूप में हुई है. दोनों की मौत की खबर जैसे ही परिवार वालों तक पहुंची, घरों में कोहराम मच गया.