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नदियों के उफान और दावों के 'तूफान' में फंसी जिंदगियां; गांव-खेत पानी में समाए, बह गईं सरकारी व्यवस्थाएं

नदियों के उफान और दावों के 'तूफान' में फंसी जिंदगियां. ( Photo Credit: ETV Bharat )

तटबंध नहीं तो वोट नहीं: बाढ़ की बेबसी झेल रहे ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे रहा है. यही वजह है कि ग्रामीणों के स्वर में तेचावनी भरी लख्खी है. उनका कहना है कि जब तक तटबंध नहीं, तब तक मतदान नहीं. गांव के बाहर इस संदेश का बोर्ड लगाने की बात कही जा रही है.

गांव के रामचंद्र का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से बड़े पुल और तटबंध की मांग की गई, लेकिन समस्या जस की तस है. अब ग्रामीणों ने विरोध का रास्ता अपनाने की चेतावनी दी है.

पुरैना गांव में सात दिन से पानी: पुरैना गांव की कहानी बाढ़ से हर साल जूझते गांवों की एक मिसाल है. ग्रामीणों के मुताबिक पिछले करीब 60 वर्षों से हर साल बाढ़ आती है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ.

कहीं घरों में पानी घुसा है, तो कहीं खेत पूरी तरह जलमग्न हैं. ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ घर बचाने की नहीं, बल्कि फसल, पशु और बच्चों की सुरक्षा की भी है. सबसे बड़ी चिंता भूख और आने वाली बीमारियों का है.

निघासन तहसील के तीन दर्जन गांव प्रभावित: निघासन तहसील क्षेत्र में शारदा और मोहाना नदी के बढ़े जलस्तर ने लुधौरी, सेमरा पुरवा, पुरैना, शिवलाल पुरवा, बिहारी पुरवा, गोविंद फार्म, खमरिया, अंबर पुरवा, दौलतापुर, सुरजी पुरवा, बेल्हा, जसनगर, खैरातिया, टांडा, जीत पुरवा और झाऊ पुरवा समेत तीन दर्जन से ज्यादा गांवों को प्रभावित किया है.

जहां कभी घरों के आंगन और खेत थे, वहां अब नदी और बाढ़ का पानी है. सवाल यह है कि जिस गांव को डूब क्षेत्र घोषित किया गया, उसे बचाने या वहां रहने वाले परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए?

कभी 500 परिवार और 1,800 की आबादी वाला यह गांव अब अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है. शारदा नदी के कटान और बाढ़ ने गांव का बड़ा हिस्सा अपने आगोश में ले लिया है. ग्रामीणों के मुताबिक, अब यहां महज 15 घर बचे हैं. चारों ओर पानी होने के कारण गांव टापू बन चुका है.

करोड़ों की योजनाएं फिर भी डूबे गांव: ETV भारत की टीम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया. ग्रंट नंबर-12 करीब 500 परिवारों का गांव था. अब वहां सिर्फ 15 घर हीं बचे हैं. निघासन तहसील का ग्रंट नंबर-12 बाढ़ और कटान की भयावहता की सबसे बड़ी तस्वीर है.

लखीमपुर खीरी से संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

लखीमपुर खीरी जिले में गोला गोकर्णनाथ, धौरहरा, निघासन, पलिया और लखीमपुर सदर तहसीलों में जहां भी नजर जाती है, पानी हीं पानी दिखाई देता है. इन इलाकों के सैकड़ों गांव हर साल बाढ़ और कटान की त्रासदी झेलते हैं. इस बार हालात और गंभीर हैं. कई गांवों में घरों के भीतर पानी भर गया है. खेत जलमग्न हैं, फसले गल रही हैं और ग्रामीणों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो चुका है.

लखीमपुर खीरी: लगातार हो रही बारिश से शारदा और घाघरा नदियां उफान पर हैं. वहीं, नेपाल से निकलने वाली मोहाना और सुहेली नदियां भी कहर बरपा रही हैं. हालात यह हैं कि लखीमपुर खीरी में गांव के गांव, खेत-खलिहान नदी में समा रहे हैं. नदियों के किनारे वाले गांवों में नावें चल रही हैं और इंसान तो क्या पशुओं के सामने भी चारे का संकट गहरा गया है. वहीं, दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार के दावे तो बहुत हैं, लेकिन प्रभावित इलाके में लोगों की आंखों में बैठा डर और चेहरे से झलकती विवशता इन दावों पर पानी फेर देती है. पेश है मनोज द्विवेदी के संपादन में संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

घर में पानी-मवेशी भूखे: पुरैना गांव की रामदेवी के घर में बाढ़ का पानी भरा है. मवेशियों के लिए चारा नहीं है. हालात इतने खराब हैं कि पानी के बीच ट्यूब में हवा भरकर उसके ऊपर चूल्हा रखकर खाना बनाना पड़ रहा है. बाढ़ के पीछे छिपी तस्वीर बताती है कि आपदा का दर्द सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

अस्पताल के लिए नाव का इंतजार: बाढ़ का पानी सिर्फ घर और फसलें ही नहीं डुबोती, बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की भी परीक्षा लेती है. पुरैना निवासी राम अवतार का एक वर्षीय बच्चा अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया.

परिवार इलाज के लिए निघासन निकलना चाहता था, लेकिन गांव से बाहर निकलने का रास्ता पानी में डूबा है. परिजन बाइक से करीब 100 मीटर तक पहुंचे. आगे पानी अधिक होने के कारण बाइक रोकनी पड़ी. इसके बाद करीब आधे घंटे तक नाव का इंतजार किया गया.

नाव आने के बाद बच्चे को लेकर परिजन निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे. सोचिए, अगर हालत और गंभीर होती तो आधे घंटे का यह इंतजार कितना भारी पड़ सकता था?

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

तमोलिनपुरवा में तटबंध कटा: निघासन क्षेत्र में तमोलिनपुरवा के पास बना तटबंध को बीते रविवार को अराजक तत्वों द्वारा काट दिया गया था. तटबंध कटने के बाद बरोठा, लालपुर, मिर्जागंज, महुआ समेत दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया.

ग्रामीणों के मुताबिक पिछले साल भी इसी तटबंध को काटा गया था. वहीं, पुरैना के ग्रामीणों का आरोप है कि तमोलिनपुरवा के पास तटबंध बनने के बाद उनके गांव में पानी का निकास प्रभावित हुआ है. उनका कहना है कि पहले पानी निकल जाता था, लेकिन तटबंध बनने के बाद पानी इस तरफ रुक जाता है.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

धौरहरा तहसील में घाघरा का कहर: धौरहरा तहसील के ईसानगर क्षेत्र में करीब 27 गांव जलभराव की चपेट में हैं. गांव कैरातीपुरवा, बेलागढ़ी, ओझापुरवा, चपकहा, मिलिक, सियापुर और सधुवापुर समेत कई गांवों में जलभराव है.

घाघरा की जद में ओझापुरवा, कैरातीपुरवा, दुर्गापुर पड़री, चपकहा, चंदौली, मिलिक, डुड़की, रामलोक, जंगल सुजानपुर, गुलरिया तालुके अमेठी और परसा जैसे गांव भी हैं.

करोड़ों की परियोजनाओं पर सवाल: भदईपुरवा में घाघरा नदी कटान कर रही है. कटान रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से ठोकरें बनाई गई हैं, लेकिन बाढ़ के दौरान नदी के तेवर ने इन सुरक्षा कार्यों की वास्तविक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल दूसरी बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं को लेकर भी उठ रहा है.

गोला में भी शारदा नदी का कहर: गोला तहसील क्षेत्र के तनसुखपुरवा, रूरा सुल्तानपुर, दाउदपुर, पूजा गांव, करसौर और जौहरा में शारदा नदी बाढ़ और कटान दोनों कर रही है. करसौर गांव डूब क्षेत्र में घोषित है.

लखीमपुर सदर तहसील क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र में घोषित गांवों में धोबिया, जंगल नंबर-10, अहिराना, मानपुर, करदहिया, ग्रंट नंबर-12, पकरियापुरवा, बेचनपुरवा, मंगलीपुरवा, खगईपुरवा, चकई, गोपालपुरवा, बड़ागांव, बसहा, बेचनपुर, बेड़हा सुतिया, गूम, जदीदपुरवा और बहालीपुरवा शामिल हैं.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन से सवाल कियो तो फोन कट गया: ADM नरेंद्र बहादुर सिंह से जब बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की जानकारी मांगी गई, तब उन्होंने परियोजनाओं की जानकारी के लिए सिंचाई विभाग और बाढ़ खंड विभाग से संपर्क करने की बात कही.

जब उनसे बेल्हा सिकटिया नाव हादसे में एक व्यक्ति के अब तक लापता होने और तिकुनिया क्षेत्र में दो लोगों के लापता होने के संबंध में सवाल किया तो फोन कट गया. इसके बाद कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

असली परीक्षा नदी की नहीं सिस्टम की है: लखीमपुर खीरी में इस वक्त 4 नदियां उफान पर हैं. गांव डूब रहे हैं. फसलें बर्बाद हो रही हैं. लोग घरों में कैद हैं. मवेशियों के चारे का संकट है. मरीजों को नाव का इंतजार है, क्योंकि सवाल करोड़ों रुपए की बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का भी है.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्या कहते हैं जिम्मेदार: लखीमपुर खीरी जिले के डीएम अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बाढ़ की स्थिति पर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है. नेपाल और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा है.

हालांकि, इस समय जलस्तर कम हो गया है, जिसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कटान की स्थिति बनी है. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासनिक और राजस्व टीमों को सक्रिय किया गया है.

बाढ़ से बचाव की योजनाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

बाढ़ सुरक्षा के लिए सिंचाई एवं बाढ़ खंड द्वारा कराए गए कार्यों की स्थिति की समीक्षा हो रही है. जिन स्थानों पर तटबंध, ठोकर या अन्य सुरक्षा कार्यों में कमी सामने आएगी, वहां तत्काल आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी.

परियोजनाओं की गुणवत्ता और उपयोगिता की भी संबंधित विभाग से रिपोर्ट ली जाएगी. प्रभावित गांवों में नाव, राहत सामग्री, पशुओं के चारे और चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को लगातार मौके पर रहने और स्थिति की निगरानी करने के निर्देश हैं.



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