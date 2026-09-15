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लखीमपुर के रोजगार सेवकों ने खोला मोर्चा; बकाया ईपीएफ जमा करने और मानदेय बढ़ाने की मांग

रोजगार सेवकों ने उचित आश्वासन न मिलने पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी.

लखीमपुर में धरना प्रदर्शन करते रोजगार सेवक.
लखीमपुर में धरना प्रदर्शन करते रोजगार सेवक. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 3:01 PM IST

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लखीमपुर खीरी : बकाया मानदेय समेत छह सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के बैनर तले जिलेभर के ग्राम रोजगार सेवक विकास भवन पहुंचे. रोजगार सेवकों ने धरना-प्रदर्शन कर अपनी मांगों के जल्द समाधान की मांग की. इस दौरान रोजगार सेवकों ने मुख्य विकास अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. जल्द ही मांगों का समाधान ने होने पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करने की चेतावनी भी दी है.

लखीमपुर में धरना प्रदर्शन करते रोजगार सेवक. (Video Credit : ETV Bharat)



रोजगार सेवक संघ के जिलाध्यक्ष शिव शंकर ने वीबी जी राम जी योजना के कार्यों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि योजना में कई ऐसे क्रिटिकल कार्य हैं, जिन्हें ग्राम रोजगार सेवक नहीं कर सकते. इसके बावजूद उन पर कार्य कराने का दबाव बनाया जा रहा है.

विकास भवन में धरना देते ग्राम रोजगार सेवक.
विकास भवन में धरना देते ग्राम रोजगार सेवक. (Photo Credit : ETV Bharat)
इसके अलावा योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों, राजमिस्त्रियों और महिला मेट की मजदूरी भी जनपद स्तर पर लंबित है. मजदूरी नहीं मिलने से ग्राम पंचायतों में टकराव की स्थिति बन रही है और श्रमिकों में भी नाराजगी है.
विकास भवन में धरना देते ग्राम रोजगार सेवक.
विकास भवन में धरना देते ग्राम रोजगार सेवक. (Photo Credit : ETV Bharat)
रोजगार सेवकों ने विकासखंडों से अप्रूवल के लिए भेजी गई वर्क आईडी (पॉलीगन) के डीजीएनओ स्तर पर लंबित होने का मुद्दा भी उठाया. कहा कि इससे योजना के कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

इसके अलावा वर्ष 2015 से बकाया ईपीएफ की धनराशि कर्मचारियों के यूएएन खातों में जमा कराने, जनपद स्तर से मानदेय रिजेक्ट किए जाने का कारण स्पष्ट करने, एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध कराने तथा पंचायत भवनों में अभिलेखों के रखरखाव के लिए कुर्सी, मेज और अलमारी उपलब्ध कराने की मांग की गई.

जिलाध्यक्ष शिव शंकर ने कहा कि संगठन ने सात सितंबर को भी ज्ञापन दिया था. समाधान नहीं होने पर 15 सितंबर को आंदोलन की चेतावनी दी गई थी. इसके बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद रोजगार सेवकों को विकास भवन में धरना देना पड़ा. मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा.

महिला ग्राम रोजगार सेवक प्रभादेवी वर्मा ने कहा कि करीब नौ माह से मानदेय नहीं मिला है. जुलाई-अगस्त का भुगतान विकासखंड स्तर से किए जाने के बावजूद जनपद स्तर पर भुगतान लंबित है. मानदेय समय से नहीं मिलने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्राम रोजगार सेवकों को 7,788 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, लेकिन उसका भुगतान भी समय से नहीं होता. ऐसे में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है.


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