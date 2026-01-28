ETV Bharat / state

किशोरी से गांव के युवक ने किया रेप, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, न्याय नहीं मिला तो दे दी जान

लखीमपुर खीरीः जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कानून व्यवस्था और पुलिस की लापरवाही वाले रवैये के कारण रेप पीड़िता ने अपनी जान दे दी. किशोरी की आत्महत्या की खबर फैलते ही आसपास हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता की मां की ओर दी गई लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि 'उनकी 17 वर्षीय बेटी 26 जनवरी को रात लगभग 9.30 बजे शौच के लिए गई थी.वहीं, गन्ने के खेत के पास में महफूज पुत्र शब्बन खान व उसके चाचा मोबीन खान खड़े थे. तभी महफूज आगे बढ़कर मेरी बेटी का का हाथ पकड़ कर गन्ने के खेत में खींच ले गया. विरोध करने पर गालिया देते हुए उसे मारा पीटा और उसके साथ रेप किया. बेटी रोते हुए गन्ने के खेत से बाहर निकल कर आने लगी तो वही खड़ा मोबीन हंसते हुए बोला रोना मत, शान्त हो जाओ. तुम दोनों की शादी कर दूंगा. धर्म परिवर्तन भी करा दूंगा और तुम्हारे मां-बाप से बात करके समझा-बुझा लूंगा. यह कहते हुए दोनो वहां अपने घर चल गए. बेटी घर पहुंचकर आपबीती बताई.'

परिजनों का दावा है कि घटना के बाद जब धौरहरा कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने तहरीर में बदलाव कराने की कोशिश की. बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर से एक आरोपी का नाम हटा दिया. आरोप है कि विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया. इन परिस्थितियों ने किशोरी को मानसिक रूप से तोड़ दिया और उसने मंगलवार की रात अपनी जान दे दी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. मामला संवेदनशील होने के चलते गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.