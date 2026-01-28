ETV Bharat / state

किशोरी से गांव के युवक ने किया रेप, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, न्याय नहीं मिला तो दे दी जान

विशेष समुदाय के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से किशोरी थी आहत, हिंदू संगठनों में आक्रोश

Etv Bharat
लखीमपुर खीरी में आत्महत्या. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर खीरीः जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. कानून व्यवस्था और पुलिस की लापरवाही वाले रवैये के कारण रेप पीड़िता ने अपनी जान दे दी. किशोरी की आत्महत्या की खबर फैलते ही आसपास हड़कंप मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पीड़िता की मां की ओर दी गई लिखित तहरीर में आरोप लगाया है कि 'उनकी 17 वर्षीय बेटी 26 जनवरी को रात लगभग 9.30 बजे शौच के लिए गई थी.वहीं, गन्ने के खेत के पास में महफूज पुत्र शब्बन खान व उसके चाचा मोबीन खान खड़े थे. तभी महफूज आगे बढ़कर मेरी बेटी का का हाथ पकड़ कर गन्ने के खेत में खींच ले गया. विरोध करने पर गालिया देते हुए उसे मारा पीटा और उसके साथ रेप किया. बेटी रोते हुए गन्ने के खेत से बाहर निकल कर आने लगी तो वही खड़ा मोबीन हंसते हुए बोला रोना मत, शान्त हो जाओ. तुम दोनों की शादी कर दूंगा. धर्म परिवर्तन भी करा दूंगा और तुम्हारे मां-बाप से बात करके समझा-बुझा लूंगा. यह कहते हुए दोनो वहां अपने घर चल गए. बेटी घर पहुंचकर आपबीती बताई.'

परिजनों का दावा है कि घटना के बाद जब धौरहरा कोतवाली पहुंचे तो पुलिस ने तहरीर में बदलाव कराने की कोशिश की. बाद में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप से मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर से एक आरोपी का नाम हटा दिया. आरोप है कि विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाया. इन परिस्थितियों ने किशोरी को मानसिक रूप से तोड़ दिया और उसने मंगलवार की रात अपनी जान दे दी.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी. मामला संवेदनशील होने के चलते गांव में एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.

वहीं, किशोरी की मौत की खबर फैलते ही विभिन्न हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला. विश्व हिंदू परिषद के जिला संरक्षक आचार्य संजय मिश्रा पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने दोषियों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की.

पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे धौरहरा से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे. विधायक ने निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की. लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है.

इसे भी पढ़े- मेरठ में 9वीं क्लास के छात्र ने किया सुसाइड, मां ने पतंग उड़ाने से रोका था

TAGGED:

RAPE IN LAKHIMPUR KHERI
RAPE VICTIM SUICIDE LAKHIMPUR KHERI
RAPE CONVERSION SUICIDE
लखीमपुर रेप आत्महत्या
LAKHIMPUR KHERI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.