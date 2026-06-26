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लखीमपुर में 24 घंटे से बिजली गुल; बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग, सेठ घाट चौराहे पर किया चक्का जाम

गढ़ी पवार हाउस क्षेत्र में सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रही.

लखीमपुर में 24 घंटे से बिजली गुल
लखीमपुर में 24 घंटे से बिजली गुल. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 10:19 AM IST

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लखीमपुर खीरी : गढ़ी पवार हाउस क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था के खिलाफ गुरुवार रात स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से परेशान लोगों ने सेठ घाट चौराहे पर चक्का जाम कर विद्युत विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. सूचना पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद करीब दो घंटे बाद जाम समाप्त कराया जा सका.

लखीमपुर में 24 घंटे से बिजली गुल. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)


गुरुवार को लखीमपुर खीरी शहर के गढ़ी पवार हाउस क्षेत्र अंतर्गत हाथीपुर उत्तरी, कोठार, अर्जुनपुरवा, दुर्गापुरवा समेत दर्जनों मोहल्लों की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई. सुबह करीब पांच बजे से बिजली गुल होने के कारण लोगों को भीषण गर्मी के साथ-साथ पेयजल संकट का भी सामना करना पड़ा. दिनभर बिजली न आने से घरों में लगे इनवर्टर जवाब दे गए और पानी की मोटरें बंद रहने से लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस गए. लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित पावर हाउस और विद्युत विभाग के अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया. लोगों का आरोप है कि जेई ने फोन रिसीव नहीं किया.



हाथीपुर उत्तरी निवासी विवेक मिश्रा ने बताया कि उनके घर में पानी की एक बूंद तक नहीं बचा है. कई बार पावर हाउस में फोन किया गया, लेकिन हर बार एक घंटे में बिजली आने का आश्वासन दिया जाता रहा. इसके बावजूद स्थिति जस की तस बनी रही. उनके पड़ोस में रहने वाले एक परिवार में आठ माह के बच्चे की भीषण गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन जब उपभोक्ता पूरा बिजली बिल जमा कर रहे हैं तो उन्हें नियमित आपूर्ति क्यों नहीं मिल रही.


वहीं एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और सीओ सिटी विवेक तिवारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और दो घंटे के भीतर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने का आश्वासन दिया. साथ ही विद्युत विभाग के कर्मचारियों को बुलाकर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए. अर्जुनपुरवा निवासी ज्ञानेंद्र कुमार मिश्र एडवोकेट ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बिजली अधिकारियों से समस्या के संबंध में बात की तो उन्हें सड़क जाम करने तक की सलाह दे दी गई. एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि लोगों को समझा-बुझाकर शांत करा दिया गया है. विद्युत विभाग के कर्मचारियों को तत्काल कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी.

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