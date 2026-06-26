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लखीमपुर में 24 घंटे से बिजली गुल; बूंद-बूंद पानी को तरसे लोग, सेठ घाट चौराहे पर किया चक्का जाम

लखीमपुर में 24 घंटे से बिजली गुल. ( Photo Credit : ETV Bharat )