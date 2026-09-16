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पलिया क्षेत्र में ब्रॉडगेज ट्रेन चलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे सियासी दल और व्यापारी

पलिया क्षेत्र में ब्रॉडगेज ट्रेन की मांग को लेकर प्रदर्शन. ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखीमपुर खीरी : पलिया में ब्रॉड गेज रेल लाइन की मांग को लेकर मंगलवार को सत्ता और विपक्षी पार्टियों के साथ नगर व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे. पलिया रेलवे स्टेशन के पास सभा को कई नेताओं ने संबोधित किया गया. इसके बाद लोग तहसील पहुंचे और रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपा.

पलिया क्षेत्र में ब्रॉडगेज ट्रेन की मांग को लेकर प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित पलिया कलां सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन के लिए भी पलिया प्रमुख केंद्र है. बड़ी रेल लाइन से जुड़ने पर पलिया समेत पूरे क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा मिलने के साथ व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.





पलिया कला को ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग कई वर्षों की जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा, सपा, कांग्रेस, भाकपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, व्यापार मंडल, किसान संगठन, सामाजिक संगठनों और आम नागरिक एक साथ सड़क पर नारेबाजी कर जुलूस निकालते हुए नजर आए. रेलवे स्टेशन के पास सभा के बाद लोगों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचकर रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.



एसडीएम की गैरमौजूदगी में नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ज्ञापन लिया. ज्ञापन देने वालों में सतीश अजमानी, संजीव कुमार मिश्रा ‘मुन्ना’, बलराम गुप्ता, जफर अहमद, अनिल राजभर, गौरव गुप्ता, अमित महाजन, राजेश मास्टर, आलोक मिश्रा, रवि गुप्ता, जीएस बालियां सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे. नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मांग को शासन प्रशासन तक भेजा जाएगा.