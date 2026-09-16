पलिया क्षेत्र में ब्रॉडगेज ट्रेन चलाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे सियासी दल और व्यापारी
भारत-नेपाल सीमा के पास बसा पलिया कला सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 12:08 PM IST
लखीमपुर खीरी : पलिया में ब्रॉड गेज रेल लाइन की मांग को लेकर मंगलवार को सत्ता और विपक्षी पार्टियों के साथ नगर व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे. पलिया रेलवे स्टेशन के पास सभा को कई नेताओं ने संबोधित किया गया. इसके बाद लोग तहसील पहुंचे और रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपा.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत-नेपाल सीमा के निकट स्थित पलिया कलां सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है. दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन के लिए भी पलिया प्रमुख केंद्र है. बड़ी रेल लाइन से जुड़ने पर पलिया समेत पूरे क्षेत्र को बेहतर रेल सुविधा मिलने के साथ व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा.
पलिया कला को ब्रॉडगेज रेल नेटवर्क से जोड़ने की मांग कई वर्षों की जा रही है. इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा, सपा, कांग्रेस, भाकपा समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, व्यापार मंडल, किसान संगठन, सामाजिक संगठनों और आम नागरिक एक साथ सड़क पर नारेबाजी कर जुलूस निकालते हुए नजर आए. रेलवे स्टेशन के पास सभा के बाद लोगों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचकर रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.
एसडीएम की गैरमौजूदगी में नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने ज्ञापन लिया. ज्ञापन देने वालों में सतीश अजमानी, संजीव कुमार मिश्रा ‘मुन्ना’, बलराम गुप्ता, जफर अहमद, अनिल राजभर, गौरव गुप्ता, अमित महाजन, राजेश मास्टर, आलोक मिश्रा, रवि गुप्ता, जीएस बालियां सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे. नायब तहसीलदार अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मांग को शासन प्रशासन तक भेजा जाएगा.
ब्रॉडगेज रेलवे कनेक्टविटी की मौजूदा स्थिति : रेलवे ने मैलानी-नानपारा क्षेत्र में ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी के लिए वैकल्पिक योजना पर सर्वे को मंजूरी दी है. अगस्त 2026 में संसद में दिए गए रेल मंत्रालय के जवाब के मुताबिक मौजूदा मैलानी-नानपारा मीटर गेज मार्ग का लगभग 128 किलोमीटर हिस्सा वन्यजीव/वन क्षेत्र से होकर गुजरता है. इसी कारण पूरे मौजूदा मार्ग का सीधे आमान परिवर्तन नहीं किया जा रहा है.
इसके बजाय रेलवे ने मैलानी-बिहरा खीरी 16 किमी आमान परिवर्तन, बिहरा खीरी-रायबोझा करीब 120 किमी नई ब्रॉडगेज लाइन और रायबोझा-नानपारा 13 किमी आमान परिवर्तन के लिए सर्वे को मंजूरी दी है. इस वैकल्पिक मार्ग का उद्देश्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित किए बिना ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी विकसित करना है.
यही वजह है कि अब पलिया के लोगों की मांग और महत्वपूर्ण हो जाती है. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि प्रस्तावित सर्वे, एफएलएस और डीपीआर में पलिया को उचित स्थान दिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्रॉडगेज नेटवर्क का लाभ पलिया को मिले. यदि इस मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ और प्रस्तावित ब्रॉडगेज योजना में पलिया को पर्याप्त महत्व नहीं मिला तो आने वाले दिनों में व्यापक आंदोलन किया जाएगा.
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