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गौकशी के आरोपी को पकड़ने क्यों दौड़ी पुलिस; लखीमपुर खीरी में पुलिस ने क्या दी सफाई

लखीमपुर खीरी: जिले के फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र में 8 जुलाई को दर्ज गौकशी के मामले में वांछित आरोपी को पकड़ने के दौरान रकेहटी कस्बे में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. आरोपी को पुलिसकर्मी सड़क पर दौड़ाकर पकड़ते नजर आए. इसका CCTV भी सामने आया है.

CCTV वायरल हुआ और यह चर्चा फैल गई कि आरोपी पुलिस की सरकारी गाड़ी से उतरकर भाग रहा था. हालांकि, पुलिस ने इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे अफवाह बताया है.

पुलिस का कहना है कि आरोपी पहले से ही रकेहटी चौराहे के पास मौजूद था. पुलिस के सरकारी वाहन में एक ऐसा व्यक्ति भी मौजूद था, जो आरोपी को पहचानता था. उसी व्यक्ति ने मोबिन की पहचान की, जिसके बाद पुलिस वाहन से उतरकर उसे पकड़ने के लिए दौड़ी. पुलिस का कहना है कि सरकारी वाहन से आरोपी के उतरकर भागने की बात पूरी तरह भ्रामक और अफवाह है.

फूलबेहड़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि गोकशी के मामले में वांछित आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस रकेहटी चौराहे पर पहुंची थी. आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन पुलिस टीम ने तत्काल पीछा कर उसे पकड़ लिया. उन्होंने कहा कि सरकारी वाहन से आरोपी के भागने जैसी बातें निराधार हैं और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

लखीमपुर खीरी जिले के फूलबेहड़ कोतवाली क्षेत्र के नियामतपुर गांव में 8 जुलाई 2026 को हुई गौकशी की घटना के बाद पुलिस लगातार फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है. मामले में पुलिस ने 10 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. अब तक दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.