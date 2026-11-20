लखीमपुर खीरी भीरा वन रेंज के खेतों में बाघ की दस्तक से दहशत में ग्रामीण, वनकर्मियों को पग चिन्ह मिले
दुधवा टाइगर रिजर्व से निकलकर भीरा वन क्षेत्र में आने की आशंका. अधिकारी नहीं उठा रहे फोन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 10:36 AM IST
लखीमपुर खीरी : भीरा वन क्षेत्र के खेतों में गुरुवार सुबह से एक टाइगर की दस्तक के बाद ग्रामीण दहशत में है. ग्रामीणों की सूचना के बाद पहुंचे वन कर्मियों को बाघ के पग चिन्ह मिले. इसके बाद वनकर्मियों ने लोगों से घरों में रहने और खेतों की तरफ न जाने की हिदायत दी है. हालांकि वन अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं.
बताया गया कि गुरुवार रात करीब सवा 9 बजे भीरा-किशनपुर मार्ग पर सड़क किनारे बाघ टहलता हुआ नजर आया. वहां से गुजर रहे राहगीर अपूर्व शुक्ला ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. वीडियो में बाघ खेतों में घूमता नजर आ रहा है. अपूर्व ने यह सूचना ग्रामीणों के साथ वन विभाग को भी दी. इसके बाद पहुंचे वन कर्मियों ने कांबिंग शुरू की.
वन विभाग की टीम की छानबीन में बाघ के पग चिन्ह मिले हैं, लेकिन बाघ खेतों और झाड़ियों में कहीं छिप गया है. बहरहाल भीरा वन रेंज में बाघ की लगातार चहलकदमी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. वहीं वन विभाग ने इलाके में निगरानी बढ़ा दी है. वनकर्मियों ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है. वहीं बाघ की दस्तक के बावजूद भीरा रेंज के वन विभाग के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे और फोन भी नहीं उठा रहे हैं.