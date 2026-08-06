ETV Bharat / state

लखीमपुर: पलिया में घर में घुसी बुर्काधारी महिला; लोगों ने बिजली के खंभे से बांधा, पुलिस ने हिरासत में लिया

खीरी जिले के पलिया में बुर्काधारी महिला के घर में घुसने पर लोगों ने उसे खंभे से बांध दिया. पुलिस ने महिला से पूछताछ की.

Photo Credit: ETV Bharat
अपहरण की आशंका: महिला को बिजली के खंभे से बांधकर रखा, मौके पर पहुंची पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 6:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला किसान में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बुर्खानशी एक संदिग्ध महिला अचानक एक घर में घुस गई. वाकये की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और महिला को पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दिया.

सूचना पर पहुंची पुलिस महिला को अपने साथ कोतवाली ले गई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रही है और मामले की जांच की जा रही है.

जानकारी देते स्थानीय लोग. (Video Credit: ETV Bharat)

शोर मचने पर दौड़े मोहल्ले के लोग: लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला किसान निवासी हर्षित बाजपेयी के घर में उस समय हड़कंप मच गया, जब बुर्खा पहने एक अज्ञात महिला अचानक घर के भीतर पहुंच गई. परिवार के लोगों ने शोर मचाया तो आसपास के मोहल्लेवासी मौके पर दौड़ पड़े. लोगों ने महिला को पकड़ लिया और पुलिस के पहुंचने तक उसे बिजली के खंभे से बांधकर रखा. घटना की सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

महिला को खंभे से बांधा: स्थानीय लोगों का दावा है कि महिला संदिग्ध परिस्थितियों में घर में दाखिल हुई थी. कुछ लोगों ने आशंका जताई कि वह बच्चों को बहला-फुसलाकर अपहरण की कोशिश कर सकती थी. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हर्षित बाजपेयी के बड़े भाई ने बताया कि महिला घर के अंदर घुस आई थी और उनके अनुसार वह बच्चों के पास जाने का प्रयास कर रही थी.

पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया: उन्होंने कहा कि महिला सामान्य व्यवहार नहीं कर रही थी और उन्हें उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़ लिया. सूचना मिलने पर पलिया कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने महिला को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकालकर कोतवाली पहुंचाया, जहां उसकी पहचान और परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि महिला किस उद्देश्य से घर में दाखिल हुई थी और उसके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति क्या है.

पुलिस ने कानून हाथ में न लेने की अपील की: पलिया कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शिवाजी दुबे ने बताया, प्रथम दृष्टया महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रही है और वह पलिया क्षेत्र की ही रहने वाली बताई जा रही है. फिलहाल उसे कोतवाली लाकर पूछताछ की जा रही है. मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. लोगों से अपील है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के मिलने पर कानून अपने हाथ में न लें, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

यह भी पढ़ें- लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे: सड़क को पंखे से सुखाते हुए वीडियो वायरल, अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज

TAGGED:

PALIA HARSHIT BAJPAI
PALIA INSPECTOR SHIVAJI DUBEY
PALIA POLICE STATION LAKHIMPUR
LAKHIMPUR KHERI CRIME NEWS
BURQA WOMAN DETAINED LAKHIMPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.