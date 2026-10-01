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लखीमपुर खीरी में बाढ़: पलिया महिला थाने और अग्निशमन केंद्र परिसर में घुसा पानी, नाव के सहारे ड्यूटी कर रही पुलिस

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की पलिया तहसील में पहाड़ी नदियों मोहाना और सुहेली का पानी तबाही मचा रहा है. क्षेत्र का महिला थाना और अग्निशमन केंद्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है.

आलम यह है कि दूसरों की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारी अब नाव के सहारे अपनी ड्यूटी करने को मजबूर हैं. थाने और फायर स्टेशन में करीब तीन से चार फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

महिला थाने के पास मगरमच्छों का डेरा: स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ के पानी के साथ-साथ अब मगरमच्छों का खतरा भी मंडराने लगा है. महिला थाने के पास भरे चार फीट गहरे पानी में मगरमच्छ देखे जाने से कर्मचारियों और आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है. अधिकारी और कर्मचारी अपने खाने-पीने के सामान की व्यवस्था से लेकर क्षेत्र में गश्त लगाने तक का काम नाव के जरिए ही कर रहे हैं. अपनी जान जोखिम में डालकर ये पुलिसकर्मी संकट की इस घड़ी में भी मुस्तैदी से डटे हुए हैं.

दर्जनों गांवों में घुसा बाढ़ का पानी: बाढ़ की इस विभीषिका ने केवल सरकारी दफ्तरों को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव अभी भी जलमग्न हैं और लोग छतों व ऊंचे स्थानों पर रहने को विवश हैं. विशेष रूप से मकनपुर क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं. रास्ते बंद हो जाने की वजह से इन गांवों का बाकी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कट चुका है.

एसडीएम ने कहा- राहत कार्य जारी: हालात की जानकारी देते हुए एसडीएम पुष्पक कुमार ने बताया कि पहाड़ी नदियों के बढ़े जलस्तर की वजह से कुछ गांवों और निचले इलाकों में जलभराव हुआ है. उन्होंने आश्वासन दिया कि तहसील प्रशासन की ओर से प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए हर संभव मदद की जा रही है. प्रशासन लगातार जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और एनडीआरएफ व स्थानीय टीमों की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य चलाए जा रहे हैं.

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