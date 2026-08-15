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लखीमपुर: पलिया-दुधवा रोड पर सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 5 किशोरों को रौंदा, 2 की मौत

पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र परिहार ने बताया कि पलिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पटिहन क्षेत्र के राजाटॉपर गांव निवासी पांच किशोर बाइक से पलिया की ओर जा रहे थे. बताया जा रहा है कि पलिया कोतवाली क्षेत्र के फरसईहा चौराहे के पास सड़क क्रॉस करते समय दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार किशोर सड़क पर दूर जा गिरे.

एक साथ 2 बेटों की मौत से परिजनों में कोहराम: सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया.

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के पलिया-दुधवा रोड पर शनिवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. फरसईहा चौराहे के पास सड़क पार कर रहे बाइक सवार पांच किशोरों को दिल्ली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दो किशोरों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

दो किशोरों की मौके पर मौत, तीन जिला अस्पताल रेफर: हादसे में आनंद (13) पुत्र श्रवण और शिवा (16) पुत्र राजू की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं रोहित (16) पुत्र पप्पू, अनिकेत (17) पुत्र रामकिशन और अतीश (17) पुत्र गोपाल गंभीर रूप से घायल हो गए. मारे गए किशोर और घायल सभी राजाटॉपर, पटिहन क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई.

घायल सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर: स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही घायलों को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने तीनों घायलों को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पलिया पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और बाइक को कब्जे में ले लिया.

पुलिस की विधिक कार्रवाई जारी: वहीं कार चालक अनिल को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने दोनों किशोरों के शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. दो किशोरों की मौत की खबर जैसे ही राजाटॉपर गांव पहुंची, परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कार ड्राइवर अनिल हिरासत में: एक साथ दो किशोरों की मौत से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. पुलिस क्षेत्राधिकारी जितेंद्र परिहार ने बताया कि हादसे में दो किशोरों की मौत हुई है, जबकि तीन घायल हुए हैं. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में लिया है. चालक से पूछताछ की जा रही है, यह हादसा कार चालक की लापरवाही के कारण हुआ है और फिलहाल मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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