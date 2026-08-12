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लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा; तीर्थ यात्रियों से भरी डबल डेकर बस खाई में पलटी, 1 की मौत, 38 लोग घायल

लखीमपुर खीरी : उचौलिया थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 पर बुधवार तड़के कांवड़ियों से भरी डबल डेकर स्लीपर बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गई. बस के पलटने और लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और राहत-बचाव शुरू किया. हादसे में घायल एक श्रद्धालु की इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं करीब 38 लोग घायल बताए जा रहे हैं.



अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी अमित कुमार राय के अनुसार बस में सवार लोग 15 दिन के टूर पर निकले तीर्थ यात्री थे. जिनमें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र के लोग थे. यात्रियों का जत्था हरिद्वार से गंगाजल लेकर अयोध्या में जलाभिषेक के लिए निकला था. इसके अलावा बस में अन्य सवारियां भी थीं. उन्हें केवल कांवड़िया बताना सही नहीं है. हादसे में घायल हरिशंकर लाल यादव (50) की इलाज के दौरान मौत हो गई थी.





अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक गंभीर रूप से घायल लांभा देवी, सरल मेहता, सुखदेव दास, सूगी देवी, हीरालाल, सुशीला देवी, सुगाता देवी और बस चालक सलाउद्दीन को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए शाहजहांपुर रेफर किया गया है. करीब 30 अन्य घायलों का पसगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार कराया गया. इनमें लालमती, सुंगति, लालजी, लावन्ती देवी, बसंती देवी, रोकवा कुमारी, गीता देवी, धीरज कुमार, होरीलाल और मनोज समेत अन्य यात्री शामिल हैं. सभी हालत खतरे से बाहर है.