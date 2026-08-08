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लखीमपुर खीरी में 5 दिनों से लापता ई-रिक्शा चालक का नहीं लगा सुराग. परिजनों ने SP कार्यालय घेरा

फरधान थाना क्षेत्र के सरायसूरत गांव निवासी ई-रिक्शा चालक विनीत कुमार बीते 3 अगस्त से लापता है.

लखीमपुर खीरी में SP कार्यालय पर प्रदर्शन करते ग्रामीण.
लखीमपुर खीरी में SP कार्यालय पर प्रदर्शन करते ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 7:44 AM IST

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लखीमपुर खीरी : फरधान थाना क्षेत्र के सरायसूरत गांव से पांच दिनों से लापता ई-रिक्शा चालक बरामदगी की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और घेराव कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया. परिजनों का कहना है कि समय रहते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद अब तक रिक्शा चालक विनीत कुमार का पता चल सकता था.

SP कार्यालय पर प्रदर्शन करते ग्रामीण. (Video Credit : ETV Bharat)



फरधान थाना क्षेत्र के सरायसूरत गांव निवासी ई-रिक्शा चालक विनीत कुमार (31) बीते 3 अगस्त को रोज की तरह ई-रिक्शा लेकर घर से निकले थे. देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

लखीमपुर खीरी में SP कार्यालय पर प्रदर्शन करते ग्रामीण.
लखीमपुर खीरी में SP कार्यालय पर प्रदर्शन करते ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)
मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब 4 अगस्त को सदर कोतवाली क्षेत्र के भंसड़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास विनीत का ई-रिक्शा लावारिस हालत में खड़ा मिला. ई-रिक्शे की बैटरी भी गायब थी. इस घटना के बाद परिजनों ने विनीत के अपहरण या किसी बड़ी अनहोनी की आशंका जताई है. शुक्रवार को पांच दिन बीत जाने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिलने पर ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया.प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में केवल गुमशुदगी दर्ज कर मामले को हल्के में लिया और समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की. उनका कहना है कि यदि शुरुआती दौर में गंभीरता दिखाई जाती तो जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते थे. प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने पुलिस अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने, संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने तथा सभी संभावित सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच कराने की मांग की. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही विनीत कुमार का पता नहीं लगाया गया तो वे आगे तक जाएंगे.



पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि 3 अगस्त को ई-रिक्शा चालक के लापता होने की सूचना मिली थी. नियमानुसार 24 घंटे की प्रतीक्षा के बाद फरधान थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है. 4 अगस्त को जब भंसड़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास विनीत का ई-रिक्शा लावारिस मिला और उसकी बैटरी गायब पाई गई, तब परिजनों की तहरीर के आधार पर अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया.


एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. संभावित सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है और सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लापता चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

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