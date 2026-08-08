लखीमपुर खीरी में 5 दिनों से लापता ई-रिक्शा चालक का नहीं लगा सुराग. परिजनों ने SP कार्यालय घेरा
फरधान थाना क्षेत्र के सरायसूरत गांव निवासी ई-रिक्शा चालक विनीत कुमार बीते 3 अगस्त से लापता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 7:44 AM IST
लखीमपुर खीरी : फरधान थाना क्षेत्र के सरायसूरत गांव से पांच दिनों से लापता ई-रिक्शा चालक बरामदगी की मांग को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और घेराव कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और जमकर हंगामा किया. परिजनों का कहना है कि समय रहते पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया होता तो शायद अब तक रिक्शा चालक विनीत कुमार का पता चल सकता था.
फरधान थाना क्षेत्र के सरायसूरत गांव निवासी ई-रिक्शा चालक विनीत कुमार (31) बीते 3 अगस्त को रोज की तरह ई-रिक्शा लेकर घर से निकले थे. देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
पुलिस अधीक्षक डॉ. ख्याति गर्ग ने बताया कि 3 अगस्त को ई-रिक्शा चालक के लापता होने की सूचना मिली थी. नियमानुसार 24 घंटे की प्रतीक्षा के बाद फरधान थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है. 4 अगस्त को जब भंसड़िया रेलवे क्रॉसिंग के पास विनीत का ई-रिक्शा लावारिस मिला और उसकी बैटरी गायब पाई गई, तब परिजनों की तहरीर के आधार पर अनहोनी की आशंका को देखते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया.
एसपी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. संभावित सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है और सभी पहलुओं पर गहन जांच जारी है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लापता चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.
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