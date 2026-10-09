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लखीमपुर के निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथों के पन्ने जलाने का मामला; दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, सिख समुदाय में रोष

गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने जलाकर शारदा नदी में बहाने का गंभीर आरोप ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठघाट रोड स्थित निर्मल आश्रम से एक दुखद खबर सामने आई है. आश्रम में श्री गुरु ग्रंथ साहिब समेत अन्य पवित्र धार्मिक ग्रंथों के पन्ने जलाए जाने का मामला सामने आया है.

इस मामले की जानकारी मिलते ही पूरे सिख समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है. मामले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी निर्मल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है.