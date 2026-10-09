लखीमपुर के निर्मल आश्रम में धार्मिक ग्रंथों के पन्ने जलाने का मामला; दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज, सिख समुदाय में रोष
निर्मल आश्रम में गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य धार्मिक ग्रंथों के पन्ने जलाने के आरोप में दो लोगों पर केस दर्ज किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:36 PM IST
लखीमपुर: लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के सेठघाट रोड स्थित निर्मल आश्रम से एक दुखद खबर सामने आई है. आश्रम में श्री गुरु ग्रंथ साहिब समेत अन्य पवित्र धार्मिक ग्रंथों के पन्ने जलाए जाने का मामला सामने आया है.
इस मामले की जानकारी मिलते ही पूरे सिख समुदाय में भारी आक्रोश फैल गया है. मामले में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी निर्मल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है.
दो लोगों पर केस दर्ज, शारदा नदी में बहाए पन्ने: सदर कोतवाली पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोपियों में प्रभुमान सिंह और आश्रम के महंत लक्ष्मण दास शास्त्री शामिल हैं. शिकायतकर्ता निर्मल सिंह का आरोप है कि 8 अक्टूबर की दोपहर उन्हें फोन पर पन्ने जलाए जाने की सूचना मिली थी. आरोप यह भी है कि जलाए गए पवित्र पन्नों को शारदा नदी में बहा दिया गया था.
आरोपी को जले हुए पन्नों के साथ पकड़ा गया: सूचना मिलते ही सिख समाज के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रभुमान सिंह को जले हुए पन्नों के साथ पकड़कर गुरुद्वारे ले आए. इसके बाद निर्मल सिंह ने सदर कोतवाली जाकर पूरे मामले की लिखित शिकायत सौंपी और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई. उन्होंने अपनी तहरीर में आश्रम के महंत लक्ष्मण दास शास्त्री पर इस पूरी घटना की साजिश रचने का आरोप लगाया है.
जमीन से जुड़े कागजात जलाने के भी गंभीर आरोप: निर्मल सिंह ने दावा किया है कि उनके पास इस मामले का वीडियो भी मौजूद है. शिकायत में आश्रम की कीमती जमीन के कागजात जलाने और दस्तावेजों में गलत नाम दर्ज कराने की कोशिश का आरोप भी लगाया गया है. सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस सभी साक्ष्यों की जांच कर रही है.
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